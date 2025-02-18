Гибридная война: в Эстонии за деятельность в интересах России осуждены десять человек

В ходе расследования установлены личности исполнителей этих актов вандализма. Харьюский уездный суд признал гражданина России Антона Патракова виновным в преступлениях против независимости и территориальной целостности Эстонии, а Андрея Пийримяэ - в надругательстве над памятью умерших. Суд установил, что Пийримяэ не осознавал, что действует по заказу российских спецслужб.

По данным прокуратуры, с каждым годом Россия усиливает влияние на территорию Эстонии, прибегая к методам запугивания, провокаций и дестабилизации общества. В сравнении с прошлыми годами тактика стала более агрессивной, и в будущем ожидается усиление этих угроз.

18 июня 2024 года Харьюский уездный суд вынес обвинительный приговор профессору Тартуского университета Вячеславу Морозову, которого признали виновным в шпионаже против Эстонии. Морозов в течение длительного времени сотрудничал с российской военной разведкой (ГУ), передавая данные о внутренней, оборонной и внешней политике страны, а также о людях, связанных с национальной безопасностью.

Хотя Морозов не имел доступа к государственной тайне, он использовал свою академическую деятельность для сбора информации, интересующей российскую разведку. Среди переданных данных были сведения о политической ситуации в Эстонии, выборах, отношениях с союзниками и интеграции общества. Часть информации он получал благодаря своей должности, другая была общедоступной, но могла использоваться Россией в целях дестабилизации.