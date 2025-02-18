В 2024 году в Эстонии были вынесены обвинительные приговоры десяти лицам, признанным виновными в деятельности, угрожающей безопасности государства, сообщила прокуратура в своем ежегодном отчете.
Гибридная война: в Эстонии за деятельность в интересах России осуждены десять человек
В конце 2023 года было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным повреждением автомобилей министра внутренних дел и журналиста Rus.Delfi. В ходе расследования выяснилось, что нападение организовали агенты российской военной разведки (ГУ, ранее известное как ГРУ).
По решению Харьюского уездного суда, виновными в шпионаже против Эстонии признаны Аллан Хантсом и Роман Ланцов. Хантсом установил связи с агентами ГРУ, действовал в их интересах и по их указанию готовил атаки на имущество известных людей в Эстонии.
В рамках этих атак Хантсом привлек Андрея Коломайнена, который также был осужден за шпионаж. Коломайнен, в свою очередь, вовлек в преступную схему Анатолия Руссина, а тот привлек еще двух человек - Максима Нестеренко и Теймура Мусаева. Последний передал задание Михаилу Маланскасу, который непосредственно осуществил преступление. Суд признал Руссина, Нестеренко, Мусаева и Маланскаса виновными в имущественных преступлениях, поскольку они не знали, что нападения организованы по заказу российских спецслужб.
Целью этих атак было не только нанесение ущерба имуществу, но и запугивание общества, создание атмосферы страха и сдерживание критики в адрес России. Таким образом, они стали частью гибридной войны против Эстонии.
Помимо атак на частную собственность, российские спецслужбы в 2023 году организовали осквернение мемориала в Синимяэ, а в январе 2024 года - разрушение памятника Второй мировой войны и мемориальной доски Альфонса Ребане. Эти действия были направлены на усиление политической напряженности в Эстонии.
В ходе расследования установлены личности исполнителей этих актов вандализма. Харьюский уездный суд признал гражданина России Антона Патракова виновным в преступлениях против независимости и территориальной целостности Эстонии, а Андрея Пийримяэ - в надругательстве над памятью умерших. Суд установил, что Пийримяэ не осознавал, что действует по заказу российских спецслужб.
По данным прокуратуры, с каждым годом Россия усиливает влияние на территорию Эстонии, прибегая к методам запугивания, провокаций и дестабилизации общества. В сравнении с прошлыми годами тактика стала более агрессивной, и в будущем ожидается усиление этих угроз.
18 июня 2024 года Харьюский уездный суд вынес обвинительный приговор профессору Тартуского университета Вячеславу Морозову, которого признали виновным в шпионаже против Эстонии. Морозов в течение длительного времени сотрудничал с российской военной разведкой (ГУ), передавая данные о внутренней, оборонной и внешней политике страны, а также о людях, связанных с национальной безопасностью.
Хотя Морозов не имел доступа к государственной тайне, он использовал свою академическую деятельность для сбора информации, интересующей российскую разведку. Среди переданных данных были сведения о политической ситуации в Эстонии, выборах, отношениях с союзниками и интеграции общества. Часть информации он получал благодаря своей должности, другая была общедоступной, но могла использоваться Россией в целях дестабилизации.
Прокуратура отмечает, что российские спецслужбы применяют различные методы для вербовки агентов, включая манипуляции, давление и даже угрозы. В ряде случаев сотрудничество начинается еще в молодости. Так, Морозова завербовали еще во время его обучения в России, а после переезда в Эстонию он получил от ГРУ задачу активизировать свою деятельность. Это показывает, что принятые в прошлом решения могут преследовать человека спустя годы.
Прокуратура указывает, что российские спецслужбы часто вербуют людей с криминальным прошлым или финансовыми трудностями, предлагая им легкий способ заработка. Однако в итоге эти люди сталкиваются с серьезными последствиями: затраты на судебные разбирательства и наказание значительно превышают обещанную оплату.
Также в сферу интересов российских разведслужб попадают люди, которые в молодости имели контакты с российскими силовыми структурами. Пример Морозова показывает, что Россия интересуется не только государственной тайной, но и любыми данными, которые могут быть использованы для влияния на общество.
В 2024 году государственная прокуратура предъявила обвинение Светлане Бурцевой в нарушении санкций и государственной измене, а прокуратура Южной Эстонии - Андрею Макарову в измене государству.
Всего в 2024 году суд постановил конфисковать у осужденных имущество и денежные средства на сумму около 20 000 евро.
Анализируя события 2024 года, прокуратура делает вывод, что Россия продолжает активно проводить разведывательные и дестабилизирующие операции против Эстонии. Основной угрозой остаются кампании по дезинформации, акты вандализма, шпионская деятельность и запугивание общественности.
В связи с этим эстонские власти призывают граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях, которые могут угрожать безопасности страны.