У найденного на хуторском дворе лисенка диагностировали чуму собак

В конце января Эстонское общество дикой природы получило тревожное сообщение с Сааремаа. На одном из хуторских дворов появился лисенок, который явно был очень болен. Местные жители были обеспокоены состоянием здоровья животного, временно поселили его в бане и обратились за помощью к специалистам.