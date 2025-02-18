В конце января Эстонское общество дикой природы получило тревожное сообщение с Сааремаа. На одном из хуторских дворов появился лисенок, который явно был очень болен. Местные жители были обеспокоены состоянием здоровья животного, временно поселили его в бане и обратились за помощью к специалистам.
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У найденного на хуторском дворе лисенка диагностировали чуму собак
Вскоре лисенка доставили в Мухускую клинику для животных. Первоначальный осмотр не выявил каких-либо специфических признаков чумы собак, но состояние животного было критическим. К сожалению, спасти жизнь лисенку не удалось - несмотря на усилия ветеринаров, он скончался от болезни.