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У найденного на хуторском дворе лисенка диагностировали чуму собак

Перевод: Павел Соболев
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Найденный на одном из хуторов на Сааремаа больной лисенок.
Найденный на одном из хуторов на Сааремаа больной лисенок. Фото: Eesti Metsloomaühing / Facebook

В конце января Эстонское общество дикой природы получило тревожное сообщение с Сааремаа. На одном из хуторских дворов появился лисенок, который явно был очень болен. Местные жители были обеспокоены состоянием здоровья животного, временно поселили его в бане и обратились за помощью к специалистам.

Вскоре лисенка доставили в Мухускую клинику для животных. Первоначальный осмотр не выявил каких-либо специфических признаков чумы собак, но состояние животного было критическим. К сожалению, спасти жизнь лисенку не удалось - несмотря на усилия ветеринаров, он скончался от болезни.

Хотя ветеринары не заметили типичных симптомов чумы собак, было решено взять образцы. Результаты лабораторных исследований, полученные 17 февраля, подтвердили худшие опасения: лисенок заразился чумой собак.

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