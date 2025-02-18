СМЕРТЬ ПОДРОСТКА Двое сотрудников скорой помощи с оборудованием не могли попасть в спортклуб в течение десяти минут

Двое сотрудников скорой помощи вместе с оборудованием ждали десять минут в этом коридоре, прежде чем была открыта эвакуационная дверь.

Сотрудники скорой помощи ждали десять минут с оборудованием у двери спортивного клуба в Вильянди, пока не удалось открыть эвакуационные двери. Только тогда они смогли доставить 17-летнего юношу, который находился в тяжелом состоянии, в машину скорой помощи и начать ехать в Тарту. К сожалению, подросток скончался.