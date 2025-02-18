Сотрудники скорой помощи ждали десять минут с оборудованием у двери спортивного клуба в Вильянди, пока не удалось открыть эвакуационные двери. Только тогда они смогли доставить 17-летнего юношу, который находился в тяжелом состоянии, в машину скорой помощи и начать ехать в Тарту. К сожалению, подросток скончался.
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СМЕРТЬ ПОДРОСТКА ⟩ Двое сотрудников скорой помощи с оборудованием не могли попасть в спортклуб в течение десяти минут
Когда бригада скорой помощи поздним вечером в пятницу прибыла к двери клуба 24/7Fitness в Вильянди, двое людей в тренажерном зале занимались реанимацией юноши, который получил сердечный приступ.