Евросоюз не намерен отменять санкции, введенные против России за агрессию против Украины, даже если США пойдут на этот шаг, передал сегодня портал Unian слова комиссара Еврокомиссии по экономике Валдиса Домбровскиса.
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Еврокомиссар Валдис Домбровскис: если США отменят санкции против России, ЕС все равно этого не сделает
Еврокомиссара спросили, снимет ли ЕС санкции против России, если США сделают это. Он четко ответил, что Брюссель проводит свою санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.