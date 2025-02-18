Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Еврокомиссар Валдис Домбровскис: если США отменят санкции против России, ЕС все равно этого не сделает

Перевод: Павел Соболев
Copy
Валдис Домбровскис.
Валдис Домбровскис. Фото: BOGLARKA BODNAR/EPA/Scanpix

Евросоюз не намерен отменять санкции, введенные против России за агрессию против Украины, даже если США пойдут на этот шаг, передал сегодня портал Unian слова комиссара Еврокомиссии по экономике Валдиса Домбровскиса.

Еврокомиссара спросили, снимет ли ЕС санкции против России, если США сделают это. Он четко ответил, что Брюссель проводит свою санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это касается и санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», - ответил Домбровскис.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх