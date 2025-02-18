День боевых искусств в Таллинне предложит возможность потренироваться под руководством Ирины Эмбрих

Ознакомительные тренировки по боевым искусствам будут проводиться для детей (до 12 лет), подростков (до 17 лет) и взрослых. В рамках тренировок по борьбе и тхэквондо пройдут мастер-классы по самообороне для женщин.

По словам вице-мэра Таллинна Каарела Оя, боевые искусства - это отличная возможность поддерживать физическую форму и активность. «На День боевых искусств спортивной столицы приглашаются все, кто хочет впервые попробовать боевые искусства или освежить свои навыки. Тренировки будут проходить в безопасной обстановке под руководством опытных инструкторов», - отметил Оя.

Несколько тренировок по фехтованию в спортивном центре «Сыле» проведет посол спортивной столицы и чемпионка Олимпийских игр в Токио Ирина Эмбрих, которая считает, что ее любимый вид спорта подходит для людей всех уровней подготовки. «В фехтовании нет весовых категорий. Можно быть высоким или низким, тяжелым или легким - фехтованием может наслаждаться каждый. Возраст также не имеет значения», - отметила Эмбрих, которая за свою карьеру выиграла 14 медалей на чемпионатах мира и Европы, включая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.