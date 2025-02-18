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Подробности Завод крупного бизнесмена избежал закрытия, но потребует многомиллионных инвестиций

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Предприятие Kiviõli Keemiatööstus.
Предприятие Kiviõli Keemiatööstus. Фото: Sander Ilvest

Принадлежащее крупному эстонскому бизнесмену Хейти Хяэлю предприятие Kiviõli Keemiatööstus избежало закрытия, заключив досудебное соглашение с Департаментом окружающей среды. Однако теперь заводу потребуются многомиллионные инвестиции.

Компании Хейти Хяэля предстоит вложить миллионы евро в модернизацию завода сланцевого масла в Кивиыли, чтобы тот соответствовал экологическим требованиям, сообщают «Деловые ведомости».

«Электростанция у нас, скажем так, довоенная. Котлы несколько раз переоборудовали, но, как и у VKG, основное топливо у нас – сланцевый газ, хотя нормативы были даны, как на природный – а это разные вещи!» – заявил изданию директор Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа.

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