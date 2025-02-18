Подробности Завод крупного бизнесмена избежал закрытия, но потребует многомиллионных инвестиций

«Электростанция у нас, скажем так, довоенная. Котлы несколько раз переоборудовали, но, как и у VKG, основное топливо у нас – сланцевый газ, хотя нормативы были даны, как на природный – а это разные вещи!» – заявил изданию директор Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа.