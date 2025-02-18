Принадлежащее крупному эстонскому бизнесмену Хейти Хяэлю предприятие Kiviõli Keemiatööstus избежало закрытия, заключив досудебное соглашение с Департаментом окружающей среды. Однако теперь заводу потребуются многомиллионные инвестиции.
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Подробности ⟩ Завод крупного бизнесмена избежал закрытия, но потребует многомиллионных инвестиций
Компании Хейти Хяэля предстоит вложить миллионы евро в модернизацию завода сланцевого масла в Кивиыли, чтобы тот соответствовал экологическим требованиям, сообщают «Деловые ведомости».