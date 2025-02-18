СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ Текстильная компания увольняет почти половину сотрудников

Ronin - это швейная компания, занимающаяся производством чехлов для матрасов. В последние пять лет численность сотрудников компании колебалась от 15 до 20 человек.

Согласно годовому отчету за 2023 год, выручка компании составила чуть менее 1,4 млн евро, а прибыль - чуть более 41 500 евро. Для сравнения, в 2022 году эти показатели составляли 1,2 млн евро и 24 958 евро соответственно.

На сайте компании указано, что Ronin OÜ специализируется на производстве чехлов для матрасов, а ее команда имеет более 20 лет опыта в швейном производстве. Руководителем компании является Анне Йыэметс, а владельцем - ALLIOTH OÜ.