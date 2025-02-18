Начавшийся во вторник снегопад, который вечером пройдет по Центральной и Южной Эстонии, ухудшит видимость на дорогах.
Снегопад ухудшит видимость на дорогах
Во второй половине дня условия на дорогах различаются в зависимости от региона. В Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Вырумаа местами идут плотные снегопады. В районе снегопадов поверхность крупных шоссе мокрая от обработки реагентом или покрыта снегом, из-за снегопада видимость может быть ограничена. Поверхность остальных крупных дорог преимущественно влажная от реагента. Температура воздуха и на поверхности дорог на западе страны околонулевая, в остальных регионах страны минусовая.
По прогнозу, вечеру снегопады распространятся по Центральной и Южной Эстонии на юго-восток. В зоне осадков видимость будет местами слабой. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране упадет ниже нуля. Ночью ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие снегопады. Ветер порывами до 16 м/с, на побережье поземка.