Снегопад ухудшит видимость на дорогах

Во второй половине дня условия на дорогах различаются в зависимости от региона. В Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Вырумаа местами идут плотные снегопады. В районе снегопадов поверхность крупных шоссе мокрая от обработки реагентом или покрыта снегом, из-за снегопада видимость может быть ограничена. Поверхность остальных крупных дорог преимущественно влажная от реагента. Температура воздуха и на поверхности дорог на западе страны околонулевая, в остальных регионах страны минусовая.