Последняя надежда обвиняющихся в госизмене – Свен Силлар: беру те дела, которые предлагает рынок

Но на этот раз речь пойдет не о смертной казни, а о так называемом русском вопросе. Ведь с началом войны в Украине он стал для нас еще более экзистенциальным. И поговорим мы о нем с Силларом потому, что если в последние годы кто-то оказывался на скамье подсудимых за работу в интересах восточного соседа в ущерб Эстонии, то его защиту, скорее всего, представлял именно этот адвокат.