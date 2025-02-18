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Последняя надежда обвиняющихся в госизмене – Свен Силлар: беру те дела, которые предлагает рынок

Перевод: Ева Ойжинская
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Клиентами Свена Силлара нередко становятся люди, работающие на благо восточного соседа.
Клиентами Свена Силлара нередко становятся люди, работающие на благо восточного соседа. Фото: Sander Ilvest

Адвокатом лиц, обвиняющихся в государственной измене и других действиях, направленных против Эстонии, нередко становится Свен Силлар. У него внушительный послужной список: начиная с Арнольда Мери и супруги Хермана Симма. Чем обусловлен такой выбор клиентов?

На столе Свенa Силлара в офисе, расположенном на улице Маакри, стоят две симпатичные вещицы. Первая - статуэтка Фемиды - логично вписывается в антураж адвокатской конторы. А вторая, гораздо меньшего размера, едва достигающая колена богини правосудия , - бюст Льва Толстого. «Толстой был убежденным противником смертной казни, поэтому он стоит на моем столе», - объясняет Силлар.

Но на этот раз речь пойдет не о смертной казни, а о так называемом русском вопросе. Ведь с началом войны в Украине он стал для нас еще более экзистенциальным. И поговорим мы о нем с Силларом потому, что если в последние годы кто-то оказывался на скамье подсудимых за работу в интересах восточного соседа в ущерб Эстонии, то его защиту, скорее всего, представлял именно этот адвокат.

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