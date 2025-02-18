Адвокатом лиц, обвиняющихся в государственной измене и других действиях, направленных против Эстонии, нередко становится Свен Силлар. У него внушительный послужной список: начиная с Арнольда Мери и супруги Хермана Симма. Чем обусловлен такой выбор клиентов?
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Последняя надежда обвиняющихся в госизмене – Свен Силлар: беру те дела, которые предлагает рынок
На столе Свенa Силлара в офисе, расположенном на улице Маакри, стоят две симпатичные вещицы. Первая - статуэтка Фемиды - логично вписывается в антураж адвокатской конторы. А вторая, гораздо меньшего размера, едва достигающая колена богини правосудия , - бюст Льва Толстого. «Толстой был убежденным противником смертной казни, поэтому он стоит на моем столе», - объясняет Силлар.