Британский посол Не стоит беспокоиться, Соединенное Королевство продолжит поддерживать Эстонию

За последние несколько дней в Таллинне мне несколько раз задавали вопросы о ситуации в Украине, и даже спрашивали: «Стоит ли нам беспокоиться?» Я успокаивал их и хочу успокоить вас.

Независимо от того, что происходит в Украине, Россия в обозримом будущем останется угрозой, и поэтому Великобритания также останется вашим ближайшим союзником в области обороны.

24 февраля мы отмечаем День независимости Эстонии и гордимся той небольшой ролью, которую сыграл Королевский военно-морской флот Великобритании в вашей борьбе за свободу. Этот день также ежегодно напоминает нам, что Путин был уверен, что выиграет свою войну за три дня. Спустя три года потери России составляют 850 000 убитых и раненых солдат. Только циничный диктатор мог бы назвать это успехом.

На самом деле Украина показывает, что при постоянной поддержке она способна перенести боевые действия на территорию России. Украинские войска уже несколько раз занимали российские территории. Экономика России ясно демонстрирует, что санкции работают. А опора на китайские и иранские технологии, а также на войска Северной Кореи - это признак отчаяния, а не успеха.