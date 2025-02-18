Эстонии не стоит беспокоиться о своей безопасности, так как Великобритания останется ее союзником в сфере обороны, пишет посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен.
Британский посол ⟩ Не стоит беспокоиться, Соединенное Королевство продолжит поддерживать Эстонию
За последние несколько дней в Таллинне мне несколько раз задавали вопросы о ситуации в Украине, и даже спрашивали: «Стоит ли нам беспокоиться?» Я успокаивал их и хочу успокоить вас.
Независимо от того, что происходит в Украине, Россия в обозримом будущем останется угрозой, и поэтому Великобритания также останется вашим ближайшим союзником в области обороны.
24 февраля мы отмечаем День независимости Эстонии и гордимся той небольшой ролью, которую сыграл Королевский военно-морской флот Великобритании в вашей борьбе за свободу. Этот день также ежегодно напоминает нам, что Путин был уверен, что выиграет свою войну за три дня. Спустя три года потери России составляют 850 000 убитых и раненых солдат. Только циничный диктатор мог бы назвать это успехом.
На самом деле Украина показывает, что при постоянной поддержке она способна перенести боевые действия на территорию России. Украинские войска уже несколько раз занимали российские территории. Экономика России ясно демонстрирует, что санкции работают. А опора на китайские и иранские технологии, а также на войска Северной Кореи - это признак отчаяния, а не успеха.
Владимир Путин любит рассуждать о «корнях» этого конфликта, но истинные причины - российский империализм и страх перед свободной и процветающей Украиной. Также очевидно, что переговоры об Украине невозможны без самой Украины. Или мы должны признать позицию Путина, что украинцы - это не отдельный народ? Президент Владимир Зеленский неизменно демонстрирует выдающееся лидерство как на дипломатическом фронте, так и в условиях войны, оставаясь верным своим принципам.
В предстоящих переговорах приоритетом должно быть обеспечение суверенитета Украины и сдерживание России. Для Украины долгосрочный мир означает наличие надежных гарантий безопасности, чтобы избежать повторения войны.
В Великобритании и Эстонии мы всегда подчеркивали свою поддержку Украины в достижении справедливого и устойчивого мира. Сейчас наша главная цель - помочь Украине занять максимально сильную позицию.
На встрече Контактной группы по обороне Украины 13 февраля мы увидели, как почти 50 стран и партнеров объединились в поддержке Украины. Великобритания теперь согласилась возглавить эту группу. В этом году Великобритания выделит 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине - больше, чем когда-либо прежде. В эту сумму входит передача более 500 000 артиллерийских снарядов.
13 февраля министр обороны Великобритании объявил о дополнительном пакете помощи в размере 150 миллионов фунтов стерлингов на закупку нового вооружения, включая дроны, танки и ракеты класса «воздух-воздух».
Поздравляю Эстонию с тем, что она занимает первое место в мире по уровню поддержки Украины относительно ВВП. Вы продолжаете подавать достойный пример. Конечно, сами украинцы также демонстрируют способность быстро адаптироваться и разрабатывать вооружение в больших объемах.
В то же время Великобритания и Эстония обучают украинских солдат пользоваться этим оружием. В конце прошлого года я посетил базу в Великобритании, где эстонские военнослужащие участвуют в подготовке украинских бойцов. Что мне запомнилось больше всего? Один из резервистов из Эстонии сказал мне: «Обучать украинцев - лучшее, что мы можем сделать, если сами не можем отправиться в Украину».
В рамках операции INTERFLEX Великобритания, Эстония и другие страны уже подготовили более 51 000 украинских солдат и продолжат проводить еще более масштабные и качественные учения.
Мы также должны быть готовы вносить вклад в гарантии безопасности Украины, включая, при необходимости, развертывание британских войск. Разумеется, это связано с определенными рисками, но любое усиление безопасности Украины укрепляет защиту всей Европы. Как посол Великобритании в Эстонии, я имею честь тесно сотрудничать с британскими вооруженными силами и полностью доверяю их профессионализму и отваге.
В этом контексте поддержка США остается критически важной, а американские гарантии безопасности необходимы для долгосрочного мира. В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Дональдом Трампом и будет работать с ним, а также со всеми нашими партнерами над обеспечением надежного соглашения.
Кроме того, мы должны усилить экономическое давление на режим Путина. В этом вопросе Эстония снова находится в авангарде, занимая активную позицию в вопросах ареста российских активов и введения санкций. Великобритания разделяет эту позицию и поддерживает ужесточение мер, включая введение потолка цен на российскую нефть, борьбу с теневым флотом, санкции против российских нефтяных гигантов и банков, помогающих обходить санкции.
Великобритания также продолжает продвигать эти инициативы в группе G7.
Как заявил премьер-министр Великобритании в понедельник:
«Сейчас тот момент, когда все должны сделать шаг вперед, и Великобритания делает это, потому что это правильно - во имя ценностей и свобод, которые мы защищаем, а также во имя нашей национальной безопасности.»
Что касается двусторонних отношений между Эстонией и Великобританией - наша приверженность Эстонии остается непоколебимой.
Угроза со стороны России только растет, особенно если после возможного мирного соглашения российские войска, имеющие боевой опыт, снова окажутся у ваших границ. Именно поэтому в Эстонии развернута британско-французская боевая группа, а также целая бригада в Великобритании, готовая в случае необходимости быстро усилить защиту Эстонии.
В мае вы увидите это на практике - мы отправим около 5000 солдат на учения Kevadtorm. Важно отметить, что Силы обороны Эстонии также становятся все более мощными и современными.
Мы здесь надолго, наши союзнические обязательства незыблемы. Поэтому не стоит испытывать тревогу или неуверенность. Британские войска находятся в Эстонии и готовы защищать вашу свободу - как и более ста лет назад.