Во вторник, чуть после 16:00, на шоссе Раквере - Луйге, у въезда в поселок Винни, произошло дорожно-транспортное происшествие.
ФОТО ⟩ Непогода на шоссе: столкнулись BMW и микроавтобус
Столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. На место прибыли скорая помощь и спасатели, однако их помощь не понадобилась - пострадавших не было, ущерб оказался только материальным.
Во время аварии царили крайне неблагоприятные погодные условия: густой снегопад значительно ограничивал видимость, а скользкая дорога создавала дополнительную опасность для движения.