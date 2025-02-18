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ФОТО Непогода на шоссе: столкнулись BMW и микроавтобус

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На шоссе столкнулись BMW и микроавтобус.
На шоссе столкнулись BMW и микроавтобус. Фото: Marianne Loorents

Во вторник, чуть после 16:00, на шоссе Раквере - Луйге, у въезда в поселок Винни, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes. На место прибыли скорая помощь и спасатели, однако их помощь не понадобилась - пострадавших не было, ущерб оказался только материальным.

На шоссе столкнулись BMW и микроавтобус.
На шоссе столкнулись BMW и микроавтобус. Фото: Marianne Loorents

Во время аварии царили крайне неблагоприятные погодные условия: густой снегопад значительно ограничивал видимость, а скользкая дорога создавала дополнительную опасность для движения.

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