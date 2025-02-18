Глава Rheinmetall: Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров

«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы - это дети», - заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) газете Financial Times (FT) в кулуарах недавно прошедшей международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

FT опубликовала материал во вторник, 18 февраля.

Глава Rheinmetall обосновал свои упреки тем, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборонную промышленность и поэтому сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны.

«Если вы не инвестируете (в собственную оборону - ред.), если вы не сильны, то с вами обращаются как с детьми, - подчеркнул Паппергер. - Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, потратим 1 процент (ВВП на оборону - ред.), это нормально».

В результате, по словам директора оборонного концерна, «у европейцев и украинцев на (военных - ред.) складах ничего нет».

Делегации РФ и США проводят 18 февраля в Эр-Рияде встречу, на которой предположительно обсудят подготовку к мирным переговорам по Украине.

Ни представители Украины, ни стран Европы, на эту встречу приглашены не были и в переговорах не участвуют.

Паппергер: вряд ли нас ждет «очень мирное будущее»

Армин Паппергер также подверг сомнению надежды на то, что усилия Дональда Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь».