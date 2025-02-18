Глава Rheinmetall Армин Паппергер упрекнул страны ЕС в недостаточном инвестировании в оборону. В результате этого, по словам Паппергера, Европа оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российской войны.
Глава Rheinmetall: Европа сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров
«США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы - это дети», - заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) газете Financial Times (FT) в кулуарах недавно прошедшей международной Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).
FT опубликовала материал во вторник, 18 февраля.
Глава Rheinmetall обосновал свои упреки тем, что Европа десятилетиями минимально вкладывалась в оборонную промышленность и поэтому сама виновата в том, что оказалась в стороне от переговоров, посвященных завершению российско-украинской войны.
«Если вы не инвестируете (в собственную оборону - ред.), если вы не сильны, то с вами обращаются как с детьми, - подчеркнул Паппергер. - Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, потратим 1 процент (ВВП на оборону - ред.), это нормально».
В результате, по словам директора оборонного концерна, «у европейцев и украинцев на (военных - ред.) складах ничего нет».
Делегации РФ и США проводят 18 февраля в Эр-Рияде встречу, на которой предположительно обсудят подготовку к мирным переговорам по Украине.
Ни представители Украины, ни стран Европы, на эту встречу приглашены не были и в переговорах не участвуют.
Паппергер: вряд ли нас ждет «очень мирное будущее»
Армин Паппергер также подверг сомнению надежды на то, что усилия Дональда Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь».
Но даже и в этом случае, заявил глава Rheinmetall, его компания останется в выигрыше, поскольку Европа будет инвестировать в оружие, противостоя угрозе российской военной агрессии.
«Даже если война прекратится, будет неправильным думать, что нас ждет очень мирное будущее», - добавил директор оборонного концерна.
В опубликованном 14 февраля интервью DW Паппергер рассказал, что Rheinmetall готов построить в Украине третий завод, который, вероятно, будет выпускать средства ПВО.
Он также заявил о готовности удвоить производство оружия и боеприпасов в Европе в течение 12-15 месяцев, если поступят новые заказы.
Президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников по НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5 процентов ВВП своих стран.
В период с 2021 по 2024 год общие расходы стран Евросоюза на оборону выросли более чем на 30 процентов и составили 326 миллиардов евро, или около 1,9% ВВП.
«Меня охраняют, как федерального канцлера»
Как писало ранее издание Focus Online, сегодня Паппергер, выходя из дома, чаще носит не галстук, а «бронежилет весом до пяти килограммов».
На деловые встречи менеджер выезжает на бронированном автомобиле в сопровождении вооруженных охранников, а каждый его визитер проходит предварительную проверку полиции и контрразведки.
«Меня охраняют, как федерального канцлера», - заявил глава Rheinmetall в одном из недавних интервью.
В июле 2024 года американская медиакомпания CNN со ссылкой на пять источников в спецслужбах и органах власти США и других стран Запада сообщила, что спецслужбы США и Германии предотвратили покушение на жизнь Армина Паппергера и что заговор против него был одним из целой серии запланированных Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе.
Западные СМИ предполагают, что за взрывом, произошедшем 30 января на заводе по производству боеприпасов дочерней компании Rheinmetall в испанской Мурсии, могут стоять российские спецслужбы. Тогда ранения получили шесть человек.
Rheinmetall поддерживает украинскую армию самыми современными вооружениями в ее борьбе против России.
Среди прочего концерн поставил Киеву основные боевые танки Leopard 1 и 2, боевые машины пехоты Marder и Lynx, зенитные самоходные установки Gepard, бронированные транспортные машины Fuchs, системы противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.