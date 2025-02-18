ЕК: Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине

Он назвал текущий этап «преддверием основного процесса», когда происходят «многочисленные совещания разных важных партнеров» для достижения справедливого и надежного мира. «И на этой основе мы продолжаем наши усилия. И мы еще раз напоминаем, что никакое решение по Украине не может быть разработано без участия Украины и Европейского союза», - заявил де Кеерсмакер на вопрос о том, продолжает ли ЕС претендовать на место за столом переговоров по Украине.

При этом он уклонился от ответов на вопрос, почему в официальном сообщении о состоявшейся встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога изложена позиция только европейской стороны и нет ни слова о позиции Соединенных Штатов. Ранее в тот же день Еврокомиссия озвучила краткий отчет о встрече главы ЕК и Келлога в Брюсселе, в котором было сообщено, что фон дер Ляйен «выразила готовность ЕС работать вместе с США» для обеспечения справедливого мира в Украине.

Кит Келлог находится в Брюсселе с 17 февраля. Он провел встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Евросоюза Антониу Коштой.

Место ЕС за столом переговоров остается под вопросом