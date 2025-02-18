Евросоюз должен участвовать в переговорах по прекращению российской военной агрессии в Украине как важный международный игрок, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе во вторник, 18 февраля, пишет Deutsche Welle.
ЕК: Евросоюз должен участвовать в переговорах по Украине
Он назвал текущий этап «преддверием основного процесса», когда происходят «многочисленные совещания разных важных партнеров» для достижения справедливого и надежного мира. «И на этой основе мы продолжаем наши усилия. И мы еще раз напоминаем, что никакое решение по Украине не может быть разработано без участия Украины и Европейского союза», - заявил де Кеерсмакер на вопрос о том, продолжает ли ЕС претендовать на место за столом переговоров по Украине.
При этом он уклонился от ответов на вопрос, почему в официальном сообщении о состоявшейся встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога изложена позиция только европейской стороны и нет ни слова о позиции Соединенных Штатов. Ранее в тот же день Еврокомиссия озвучила краткий отчет о встрече главы ЕК и Келлога в Брюсселе, в котором было сообщено, что фон дер Ляйен «выразила готовность ЕС работать вместе с США» для обеспечения справедливого мира в Украине.
Кит Келлог находится в Брюсселе с 17 февраля. Он провел встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета Евросоюза Антониу Коштой.
Место ЕС за столом переговоров остается под вопросом
О том, пообещал ли спецпосланник Дональда Трампа место для Евросоюза за столом переговоров по окончанию войны в Украине, Стефан де Кеерсмакер присутствовавшим на брифинге журналистам отвечать отказался, ограничившись ответом, что страны-члены ЕС и председатель ЕК повторили свои обязательства поддерживать Украину с целью достижения мира, восстановления ее суверенитета и безопасности, безопасности ЕС и «обеспечения Киеву достаточного потенциала для участия в будущих переговорах».
Накануне де Кеерсмакер на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Еврокомиссия не согласна с критикой вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в адрес Евросоюза. «Мы подчеркиваем важность свободы выражения в ЕС. Свобода выражения - это то, чему мы чрезвычайно привержены», - сказал представитель ЕК, комментируя речь Вэнса.
14 февраля на MSC Джеймс Дэвид Вэнс подчеркнул, что Европа должна «проявить инициативу» в управлении своей собственной безопасностью и раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции и свободы слова. 16 февраля руководитель конференции Кристоф Хойсген назвал результаты форума «кошмаром для европейцев», упомянув, что выступление Вэнса говорит о том, что Европа и США больше не разделяют общие ценности.