Парад Сил обороны в честь 107-й годовщины Эстонской Республики состоится в Таллинне 24 февраля в 12 часов дня. Главная репетиция парада начнется на площади Вабадузе 23 февраля в 21:00.
Военный парад в День независимости состоится в Таллинне на площади Вабадузе
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны, отметив, что построение подразделений к параду начнется 24 февраля в 11 часов утра на площади Вабадузе. Парад примет президент Алар Карис, а возглавит его впервые командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило. В последний раз парад возглавит подполковник Энн Адосон.
В параде примут участие 1075 человек и 47 единиц техники, в общей сложности 40 флагов, 11 рот, 8 групп, 2 оркестра - Эстонский военный оркестр и оркестр Кайтселийта - и 4 служебные собаки.
На военном параде будут представлены знаменная команда Государственного флага Эстонии, знаменная команда Сил обороны и знаменные команды всех видов Сил обороны, а также Кайтселийт и его женские и молодежные организации вместе со своими знаменными командами, Академия внутренней обороны и Тюремный департамент.
В параде также примут участие знаменные команды Балтийского оборонного колледжа, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDCOE) и штабного элемента НАТО (NFIU). Будут представлены флагманские подразделения союзников, а также знаменные подразделения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Соединенных Штатов Америки.
Помимо техники Сил обороны Эстонии, на параде будет представлена боевая техника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и США - всех членов Эстонской боевой группы НАТО.
Планируется, что, если позволит погода, над площадью пролетят различные воздушные средства Эстонии и союзников: транспортный самолет M28 1-й эскадрильи ВВС Эстонии, вертолет AW139 полиции и пограничной службы Эстонии и патрульный самолет Beechcraft King Air 350ER.
В воздушном параде примут участие два голландских истребителя F-35 из Балтийской миссии воздушной полиции НАТО в Эмари. В строю будут также два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale с авиабазы Шяуляй в Литве.
В связи с полетами военной авиации полеты беспилотников и других летательных аппаратов гражданских лиц в районе парада и вокруг него строго запрещены.
После парада зрители смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников по НАТО. На площади можно будет увидеть боевые машины пехоты Сил обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Pasi XA-188, XA-180, Nurol Makina 4x4 NMS и OTOKAR ARMA 6x6, а также медицинские автомобили, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитные комплексы малой дальности PIORUN, зенитные ракетные комплексы Mistral, противотанковые ракеты Javelin, противотанковые управляемые ракеты K9 и недавно поступивший комплекс вооружения CAESAR.
В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны Таллиннская мэрия распорядилась закрыть движение транспорта и ограничить парковку на площади Вабадузе и прилегающих улицах 23 и 24 февраля.
Репетиция парада состоится 23 февраля с 7 утра до 11 утра 24 февраля. 24 февраля с 15 до 19 часов на площади пройдет послепарадная уборка.
Во время подготовки и проведения парада будет ограничено движение транспорта на площади Вабадузе, улицах Тоомпеа, Харью, бульварах Каарли, Мере, Пярнуском и Нарвском шоссе, улицах Фальги, Кунинга, Канути, Инсенери, Вана тург, Георга Отса, Суур-Карья, Роозикрантси, Тынисмяги, бульваре Эстония и улице Команданди.