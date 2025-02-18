Военный парад в День независимости состоится в Таллинне на площади Вабадузе

В воздушном параде примут участие два голландских истребителя F-35 из Балтийской миссии воздушной полиции НАТО в Эмари. В строю будут также два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale с авиабазы Шяуляй в Литве.

В связи с полетами военной авиации полеты беспилотников и других летательных аппаратов гражданских лиц в районе парада и вокруг него строго запрещены.

После парада зрители смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзников по НАТО. На площади можно будет увидеть боевые машины пехоты Сил обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Pasi XA-188, XA-180, Nurol Makina 4x4 NMS и OTOKAR ARMA 6x6, а также медицинские автомобили, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитные комплексы малой дальности PIORUN, зенитные ракетные комплексы Mistral, противотанковые ракеты Javelin, противотанковые управляемые ракеты K9 и недавно поступивший комплекс вооружения CAESAR.

В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны Таллиннская мэрия распорядилась закрыть движение транспорта и ограничить парковку на площади Вабадузе и прилегающих улицах 23 и 24 февраля.

Репетиция парада состоится 23 февраля с 7 утра до 11 утра 24 февраля. 24 февраля с 15 до 19 часов на площади пройдет послепарадная уборка.

Во время подготовки и проведения парада будет ограничено движение транспорта на площади Вабадузе, улицах Тоомпеа, Харью, бульварах Каарли, Мере, Пярнуском и Нарвском шоссе, улицах Фальги, Кунинга, Канути, Инсенери, Вана тург, Георга Отса, Суур-Карья, Роозикрантси, Тынисмяги, бульваре Эстония и улице Команданди.