«Ох, мы пережили уже все рекордные наводнения - переживем и это», - сдержанно говорит житель района Ихасте Мартин-Стэн Кадай, показывая, как вода заливает его двор и подвал. Пенсионерка Вера Отс из района Квиссентали признает: спасения от паводка, вызванного критически высоким уровнем воды в Эмайыги, у них нет. В обоих домах насосы работают круглосуточно, но вода продолжает прибывать.
Для подписчиков
РЕПОРТАЖ ⟩ «Откачиваю, но она снова прибывает»: дома жителей Тарту затопило посреди зимы
Во вторник утром снег, покрывающий землю в районе Ихасте в Тарту, создает впечатление, что наводнения нет.