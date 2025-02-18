РЕПОРТАЖ «Откачиваю, но она снова прибывает»: дома жителей Тарту затопило посреди зимы

Житель Ихасте Мартин-Стэн Кадай рассказал, что за последние двое суток уровень воды в Эмайыги поднялся почти на 10 сантиметров. Когда он сегодня утром спустился в подвал, вода уже начала проникать внутрь.

«Ох, мы пережили уже все рекордные наводнения - переживем и это», - сдержанно говорит житель района Ихасте Мартин-Стэн Кадай, показывая, как вода заливает его двор и подвал. Пенсионерка Вера Отс из района Квиссентали признает: спасения от паводка, вызванного критически высоким уровнем воды в Эмайыги, у них нет. В обоих домах насосы работают круглосуточно, но вода продолжает прибывать.