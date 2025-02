Президент Польши: США не планируют выводить войска из Европы

Требование Трампа к европейцам увеличить расходы на оборону

Издание The Economist 16 февраля писало со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Джули Смит, что Трамп может вывести из европейских стран 20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала вторжения России в Украину. Об опасениях европейцев сообщали также издания The Financial Times и Politico.