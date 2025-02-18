Гололед: под Таллинном грузовик занесло и развернуло поперек дороги

На скользкой дороге грузовик Mercedes потерял управление, после чего его развернуло поперек дороги.

Из-за происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка, и движение в сторону Икла было временно перенаправлено.

Вскоре на место прибыл эвакуатор для перемещения тяжелой техники и движение было восстановлено.

Полиция установила, что водитель грузовика был трезв. По предварительной информации, пострадавших нет. Дорога в месте аварии остается скользкой.