Сегодня около 17:10 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на 36-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауе.
Гололед: под Таллинном грузовик занесло и развернуло поперек дороги
На скользкой дороге грузовик Mercedes потерял управление, после чего его развернуло поперек дороги.
Из-за происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка, и движение в сторону Икла было временно перенаправлено.
Вскоре на место прибыл эвакуатор для перемещения тяжелой техники и движение было восстановлено.
Полиция установила, что водитель грузовика был трезв. По предварительной информации, пострадавших нет. Дорога в месте аварии остается скользкой.