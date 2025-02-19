В течение 2024–2025 учебного года из школы ушли 33 человека – они либо уехали в другую страну, либо нашли возможность вернуться домой. На их место приходят новые ребята, переехавшие в Таллинн.

Мы делаем большой упор на то, чтобы любой ученик, оказавшийся в нашей школе, имел возможность ее закончить.

– На каких языках ведется обучение? К чему обязывает концентрация дальнейшей деятельности на гимназической ступени?

– Сейчас мы работаем по той же самой программе, по которой начинали обучение три года назад: 60% предметов преподается на эстонском языке, 40% – на украинском, плюс английский язык.

Со временем мы постараемся увеличить количество предметов на эстонском языке, решив вопрос с преподавателями. Уже сейчас предметы по выбору преподаются только на эстонском языке, раньше их можно было изучать и на украинском. Количество уроков математики на эстонском тоже увеличилось.

– В минувшем году у Школы Свободы появились первые выпускники, окончившие 12-й класс. Как они сдали экзамены? Какие аттестаты получили? Куда поступили?

– Это был наш первый опыт. Госэкзамены сдавали те, кто проучился в нашей школе год или два. Им было непросто. В первую очередь речь идет о математике. Возможно, сказался разный уровень учебных программ.

Эстонский язык, экзамен на А2, ребята сдавали по индивидуальной программе. Некоторые ученики самостоятельно сдавали экзамен на более высокий уровень.