Открывшаяся в Таллинне три года назад Школа Свободы для украинских детей через несколько лет продолжит обучение только на гимназической ступени. Что было сделано по части интеграции? Все ли ученики готовы к переходу на эстонский язык обучения?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире директор Школы Свободы Ольга Селищева.
Выдержки из беседы:
– Что на сегодняшний день представляет из себя Школа Свободы? Почему встал вопрос о постепенном сворачивании деятельности?
– На сегодня в школе обучается 501 ученик с седьмого по двенадцатый классы. Девятые и двенадцатые классы уже готовятся к выпускным экзаменам. В школе работает 78 учителей, всего в коллективе – 90 человек.
Со следующего года мы прекращаем прием ребят в седьмые классы основной школы (позже прекратится набор в восьмые и девятые классы – прим.ред.). Сегодняшние семиклассники смогут закончить основную школу, чтобы потом поступить в гимназию либо в профессиональное учебное заведение.
– Через пару лет в Школе Свободы останутся только гимназические классы?
– С весны мы будем осуществлять набор в десятые классы гимназии, которая продолжит работать и развиваться. Мы сфокусируемся именно на этой учебной ступени.
– Когда школа вольется в Тынисмяэскую госгимназию?
– В какой-то момент это произойдет, но точно не сейчас. На данном этапе в Школе Свободы учится еще очень много ребят. Формально наша школа и сейчас является частью Тынисмяэской госгимназии. В будущем внутри нее могло бы быть ответвление, где учатся украинские и другие переехавшие в Эстонию молодые люди.
Это означает, что у ребят будет индивидуальная программа по изучению эстонского языка. Мы также предлагаем интенсивный языковой курс для недавно переехавших в Эстонию учеников.
В течение 2024–2025 учебного года из школы ушли 33 человека – они либо уехали в другую страну, либо нашли возможность вернуться домой. На их место приходят новые ребята, переехавшие в Таллинн.
Мы делаем большой упор на то, чтобы любой ученик, оказавшийся в нашей школе, имел возможность ее закончить.
– На каких языках ведется обучение? К чему обязывает концентрация дальнейшей деятельности на гимназической ступени?
– Сейчас мы работаем по той же самой программе, по которой начинали обучение три года назад: 60% предметов преподается на эстонском языке, 40% – на украинском, плюс английский язык.
Со временем мы постараемся увеличить количество предметов на эстонском языке, решив вопрос с преподавателями. Уже сейчас предметы по выбору преподаются только на эстонском языке, раньше их можно было изучать и на украинском. Количество уроков математики на эстонском тоже увеличилось.
– В минувшем году у Школы Свободы появились первые выпускники, окончившие 12-й класс. Как они сдали экзамены? Какие аттестаты получили? Куда поступили?
– Это был наш первый опыт. Госэкзамены сдавали те, кто проучился в нашей школе год или два. Им было непросто. В первую очередь речь идет о математике. Возможно, сказался разный уровень учебных программ.
Эстонский язык, экзамен на А2, ребята сдавали по индивидуальной программе. Некоторые ученики самостоятельно сдавали экзамен на более высокий уровень.
Гордимся тем, что восемь учеников закончили школу с медалью. Есть среди них и золотые медалисты. Мы увидели, что многие из них решили на данный момент никуда не поступать, так как им просто не хватило времени для изучения эстонского языка.
Однако были и такие ребята, которые решили учиться в университете на английском языке, а также воспользовались возможностью учиться дистанционно в украинских вузах. Некоторые молодые люди уехали учиться в зарубежных вузах. Например, в Польшу или Австрию.
– Каким вы видите будущее вашей школы?
– Есть важный момент, которым бы хотелось заняться с нового учебного года. Это помощь выпускникам девятых классов, у которых не было возможности поступить ни в гимназию, ни в профессиональное учебное заведение. Такие ребят достаточно много, в том числе в эстоноязычных школах и школах «перехода».
Школа Свободы хотела бы пилотировать данную систему, чтобы организовать поддержку таким ребятам наилучшим образом. Это позволило бы им поступить через год туда, куда они сами бы захотели.
В целом, хотелось бы сконцентрировать обучение в Школе Свободы на гимназической ступени, то есть на том, чтобы ребята успешно заканчивали среднюю школу и могли поступить туда, куда мечтали.
Война разрушила их мечты и планы. Хотелось бы, чтобы наша школа дала новые возможности ребятам, позволила им планировать свою дальнейшую жизнь и применять полученные знания уже у себя дома.
Подробнее в повторе!
- Как проходит интеграция украинских беженцев в школе?
- Легко ли им дается обучение на эстонском?
- Всегда ли удается избежать конфликтов?
- Как решается проблема нехватки учителей?
- Почему школа начинает сворачивать свою деятельность?
- Каков план на ближайшие годы?