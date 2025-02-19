Ср, 19.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Студия Postimees: боятся ли украинские беженцы интеграции в эстонское общество? Отвечает директор Школы Свободы

Copy

Открывшаяся в Таллинне три года назад Школа Свободы для украинских детей начинает постепенно сворачивать свою деятельность. Что было сделано по части интеграции? Все ли ученики готовы к переходу на эстонский язык обучения?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Школы Свободы Ольга Селищева. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как проходит интеграция украинских беженцев в школе?
  • Легко ли им дается обучение на эстонском?
  • Всегда ли удается избежать конфликтов?
  • Как решается проблема нехватки учителей?
  • Почему школа начинает сворачивать свою деятельность?
  • Каков план на ближайшие годы?
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх