Открывшаяся в Таллинне три года назад Школа Свободы для украинских детей начинает постепенно сворачивать свою деятельность. Что было сделано по части интеграции? Все ли ученики готовы к переходу на эстонский язык обучения?
Студия Postimees: боятся ли украинские беженцы интеграции в эстонское общество? Отвечает директор Школы Свободы
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Школы Свободы Ольга Селищева. Смотрите интервью в 13:00!
- Как проходит интеграция украинских беженцев в школе?
- Легко ли им дается обучение на эстонском?
- Всегда ли удается избежать конфликтов?
- Как решается проблема нехватки учителей?
- Почему школа начинает сворачивать свою деятельность?
- Каков план на ближайшие годы?