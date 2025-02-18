Эстония, Латвия и Литва могут быть в среду приглашены на вторую встречу для обсуждения Украины и вопросов безопасности в Европе, которую созывает Франция - об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах, передает «Би-би-си».