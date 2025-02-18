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Страны Балтии могут быть приглашены Францией на вторую встречу по теме Украины (1)

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Британский премьер-министр Кир Стармер (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон.
Британский премьер-министр Кир Стармер (слева) и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Telmo Pinto

Эстония, Латвия и Литва могут быть в среду приглашены на вторую встречу для обсуждения Украины и вопросов безопасности в Европе, которую созывает Франция - об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах, передает «Би-би-си».

Встреча, по данным агентства, состоится в среду, и в ней примут участие, в том числе, представители стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник, 17 февраля.

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Два источника Reuters рассказали, что среди приглашенных стран - Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из стран примут участие во встрече дистанционно.

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