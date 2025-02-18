Эстония, Латвия и Литва могут быть в среду приглашены на вторую встречу для обсуждения Украины и вопросов безопасности в Европе, которую созывает Франция - об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах, передает «Би-би-си».
Встреча, по данным агентства, состоится в среду, и в ней примут участие, в том числе, представители стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник, 17 февраля.
Лидеры ЕС на саммите в Париже обсудили увеличение расходов на оборону и гарантии безопасности Киева
Два источника Reuters рассказали, что среди приглашенных стран - Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из стран примут участие во встрече дистанционно.