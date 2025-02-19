В тяжелом ДТП в Пярнуском уезде во вторник вечером погиб человек

В 22:15 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП на 114-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легкового автомобиля получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

«По имеющейся на данный момент информации, 60-летний мужчина ехал на Volkswagen Passat в направлении Таллинна, потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным грузовиком Scania», - рассказал начальник Пярнуского отделения полиции Энрико Мурик.

«После столкновения оба транспортных средства оказались в кюветах по разные стороны дороги. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал. Водитель «Фольксвагена» получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия», - добавил Мурик.

В момент аварии в автомобилях были только водители. 30-летний водитель грузовика был трезв и имел водительские права. Водитель легкового автомобиля также имел водительское удостоверение, и его трезвость установит экспертиза.

Дорога в месте аварии была скользкая, полосы были свободны от снега, посреди дороги имелись невысокие снежные валы. Максимальное ограничение скорости на этом участке составляет 90 км/ч.