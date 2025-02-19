Восемь из десяти пациентов в Эстонии довольны своим последним визитом к семейному врачу

Это свидетельствует о высоком уровне доверия к нашим медицинским работникам, считает глава Кассы здоровья Райн Лаане. «Хотя ожидания людей всегда выше, когда речь идет об организации и доступности медицинской помощи, приятно видеть, что наши медицинские работники обеспечивают качественное обслуживание пациентов в сложных и непростых условиях. Большое спасибо им за самоотверженность и стойкость», - сказал Лаане.

Вместе с тем, удовлетворенность системой здравоохранения в целом постепенно снижается с 2021 года. «Система здравоохранения Эстонии находится под серьезным давлением - нехватка врачей и медсестер, стареющее население, нерегулярные поступления социального налога и ограниченное финансирование усугубляют проблемы, в то время как расходы и спрос на медицинскую помощь быстро растут. Нам необходимо найти новые решения, будь то более эффективная организация услуг, инновации или дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить доступ к медицинской помощи в сложных условиях», - добавил Лаане.

Проведенный Kantar Emor опрос показал, что три четверти жителей Эстонии готовы доплатить за медицинское обслуживание, чтобы избежать длинных очередей. Шестьдесят семь процентов опрошенных готовы заплатить за медицинское обслуживание до 100 евро, в том числе 31 процент - до 20 евро. Больше всего людей готовы доплачивать за уход на дому, услуги специалистов и стоматологическую помощь. Однако следует учитывать, что размер сооплаты в Эстонии значительно выше, чем в среднем по ЕС.

Целью исследования, проведенного Кассой здоровья и Kantar Emor, было выяснить оценку населением Эстонии медицинского обслуживания и организации здравоохранения. В опросе, проведенном в декабре 2024 года, приняли участие 1379 жителей Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.