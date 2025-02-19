«Я слышал, что они расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров], но у них было место в течение трех лет и задолго до этого. Это можно было уладить очень легко», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си в своей резиденции во Флориде.

«Вы могли бы заключить сделку», - добавил Трамп.

Владимир Зеленский накануне заявил, что российско-американская встреча в Эр-Рияде стала для Киева сюрпризом. Он в очередной раз повторил, что решение о прекращении войны не может приниматься без Украины.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман хотел, чтобы Зеленский был на переговорах, но Вашингтон и Москва настаивали на встрече без участия Украины.

Трамп также заявил журналистам, что рейтинг Владимира Зеленского якобы «опустился до 4%», и стране необходимы выборы, тем самым фактически повторив один из основных тезисов российского президента Владимира Путина.

По словам американского президента, после переговоров в Саудовской Аравии он «гораздо больше уверен» в достижении мирного соглашения.

«Они [переговоры] были очень хорошими. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство. Я думаю, что у меня есть сила, чтобы положить конец этой войне, и я думаю, что все идет очень хорошо», - сказал Трамп.