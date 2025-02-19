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Текстильное предприятие в Ида-Вирумаа сокращает половину персонала (1)

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Швейная машина. Снимок иллюстративный.
Швейная машина. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Йыхвиское предприятие Ronin отправило Кассе по безработице предварительное извещение о коллективном сокращении семи человек, пишут «Деловые ведомости».

Ronin - это швейное предприятие, которое производит покрытия для матрасов. Квартальный оборот на конец прошлого года составлял 406 тысяч евро, а последние пять лет количество сотрудников на предприятии колебалось в пределах 15-20 человек.

В 2021-2023 годах Ronin реализовывала проект по увеличению мощностей и началу экспорта, профинансированный EAS на 283 тысяч евро. Как сообщается на сайте фирмы, в качестве целевых рынков для развития в рамках проекта были выбраны Швеция, Норвегия и Дания, поскольку там компания видела наибольший потенциал продаж.

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