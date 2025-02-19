В Ида-Вирумаа текстильная фирма сокращает половину персонала

Ronin - это швейное предприятие, которое производит покрытия для матрасов. Квартальный оборот на конец прошлого года составлял 406 тысяч евро, а последние пять лет количество сотрудников на предприятии колебалось в пределах 15-20 человек

В 2021-2023 годах Ronin реализовывала проект по увеличению мощностей и началу экспорта, профинансированный EAS на 283 тысяч евро. Как сообщается на сайте фирмы, в качестве целевых рынков для развития в рамках проекта были выбраны Швеция, Норвегия и Дания, поскольку там компания видела наибольший потенциал продаж.