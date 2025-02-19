НАГРАДА Дошкольник, позвонивший в Центр тревоги: «Немного боялся, но помогать – это правильно!»

Летний вечер. Яника Лаас из Пярну находится дома с детьми - шестилетним Ромеком и пятимесячным младенцем. Внезапно она ощущает резкую боль в животе и понимает, что больше не может двигаться, ей даже сложно говорить. «Будь добр, вызови мне скорую», - просит она сына. Мальчик ни на секунду не сомневается: он берет телефон матери, набирает 112 и спокойно отвечает на все вопросы диспетчера.