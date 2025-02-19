Летний вечер. Яника Лаас из Пярну находится дома с детьми - шестилетним Ромеком и пятимесячным младенцем. Внезапно она ощущает резкую боль в животе и понимает, что больше не может двигаться, ей даже сложно говорить. «Будь добр, вызови мне скорую», - просит она сына. Мальчик ни на секунду не сомневается: он берет телефон матери, набирает 112 и спокойно отвечает на все вопросы диспетчера.
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НАГРАДА ⟩ Дошкольник, позвонивший в Центр тревоги: «Немного боялся, но помогать – это правильно!»
Лаас вспоминает, как ее сын уверенно говорил с диспетчером Центра тревоги, сообщая всю необходимую информацию: возраст матери, ее состояние и адрес. «Он знал все, никаких проблем не возникло», - с гордостью рассказывает мама Ромека.