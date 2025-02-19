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НАГРАДА Дошкольник, позвонивший в Центр тревоги: «Немного боялся, но помогать – это правильно!»

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«Помогать - это правильно», - считает дошкольник Ромек Суу.
«Помогать - это правильно», - считает дошкольник Ромек Суу. Фото: Mihkel Leis

Летний вечер. Яника Лаас из Пярну находится дома с детьми - шестилетним Ромеком и пятимесячным младенцем. Внезапно она ощущает резкую боль в животе и понимает, что больше не может двигаться, ей даже сложно говорить. «Будь добр, вызови мне скорую», - просит она сына. Мальчик ни на секунду не сомневается: он берет телефон матери, набирает 112 и спокойно отвечает на все вопросы диспетчера.

Лаас вспоминает, как ее сын уверенно говорил с диспетчером Центра тревоги, сообщая всю необходимую информацию: возраст матери, ее состояние и адрес. «Он знал все, никаких проблем не возникло», - с гордостью рассказывает мама Ромека.

После звонка Ромек вышел встречать медиков и провел их в квартиру. «Они сказали: "Молодец, что позвонил и вызвал скорую для мамы"», - вспоминает Лаас.

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