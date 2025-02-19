В беседе с госсекретарем США Марко Рубио Каллас подчеркнула, что Россия пытается разделить нас.

«Давайте не будем попадаться в их ловушки, - написала она в сообщении в социальной сети X. - Вместе с США мы можем достичь справедливого и прочного мира - на условиях Украины».

Напомним, что вчерашние переговоры в Эр-Рияде стали первой встречей на высшем уровне между Россией и США после начала полномасштабного вторжения.

После нее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет размещение миротворческих сил стран НАТО в Украине ни при каком мирном соглашении.

«Любое появление вооруженных сил под каким-либо другим флагом ничего не меняет. Это, конечно, совершенно неприемлемо», - сказал он.

По его словам, США и Россия намерены назначить своих послов в Москве и Вашингтоне и создать условия для «восстановления сотрудничества в полном объеме».

«Это был очень полезный разговор. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга», - сказал он.

Он повторил звучавшие ранее заявления о том, что любое расширение НАТО и присоединение к нему Украины будет прямой угрозой для России.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что убежден, что Россия готова участвовать в прекращении войны.

«Сегодня первый шаг долгого и трудного пути, но важного», - добавил он.