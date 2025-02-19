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Спасателям пришлось тушить пожар в жилом доме: загорелись сложенные на кухне дрова

Перевод: Павел Соболев
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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

Сегодня в 5:56 спасатели были вызваны в деревню Арула в Отепяской волости, где, по словам позвонившего в Центр тревоги человека, возник пожар на кухне на первом этаже трехэтажного дома. Обратившегося к спасателям мужчину призвали немедленно покинуть дом.

Он последовал рекомендации диспетчера и вышел из здания. Прибывшим вскоре на месте происшествия спасателям в итоге пришлось тушить загоревшуюся кучу дров и картонную коробку, находившиеся под столом на кухне. По словам представителя Спасательного департамента Аннели Ооне, также на кухне загорелась деревянная стена.

Уже к 6.19 пожар удалось локализовать; обгоревшие предметы вынесли на улицу и засыпали снегом. Состояние здоровья жильца дома проверили врачи Скорой помощи; в госпитализации мужчина не нуждался.

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