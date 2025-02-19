Спасателям пришлось тушить пожар в жилом доме: загорелись сложенные на кухне дрова

Сегодня в 5:56 спасатели были вызваны в деревню Арула в Отепяской волости, где, по словам позвонившего в Центр тревоги человека, возник пожар на кухне на первом этаже трехэтажного дома. Обратившегося к спасателям мужчину призвали немедленно покинуть дом.