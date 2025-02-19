Предприниматели критикуют тайную сделку правительства: «Этот компот выходит слишком дорогим»

Теперь вся схема субсидирования правительства пахнет тем, что этот критически важный для эстонского потребителя вопрос решался не на основе точных расчетов, а путем политической сделки. Кроме того, государственные инвестиции в излюбленную технологию политиков могут привести к избыточным вложениям, что, в свою очередь, сделает жизнь в Эстонии еще дороже.

Суттер подчеркнул, что для предпринимателей важна именно конечная стоимость электроэнергии - та, в которую включены все налоги, сборы и акцизы. Сейчас же в Эстонии сложилась ситуация, при которой по сравнению с Финляндией мы платим в два раза больше. Литву и Латвию тоже обдирают. Более того, 1 мая ожидается повышение акцизов, а 1 июля - увеличение ставки НСО, так что на снижение цен на электричество рассчитывать не приходится.