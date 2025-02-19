Глава Союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, который ранее долгое время возглавлял Eesti Energia, заявил, что конечная цена электроэнергии уже сегодня является одной из трех самых острых проблем для эстонских предпринимателей.
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Предприниматели критикуют тайную сделку правительства: «Этот компот выходит слишком дорогим»
Теперь вся схема субсидирования правительства пахнет тем, что этот критически важный для эстонского потребителя вопрос решался не на основе точных расчетов, а путем политической сделки. Кроме того, государственные инвестиции в излюбленную технологию политиков могут привести к избыточным вложениям, что, в свою очередь, сделает жизнь в Эстонии еще дороже.