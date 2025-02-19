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Предприниматели критикуют тайную сделку правительства: «Этот компот выходит слишком дорогим»

Перевод: Сергей Светлов
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Поведение правительства заставило компании задуматься о переезде в Швецию. Иллюстративное фото.
Поведение правительства заставило компании задуматься о переезде в Швецию. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Глава Союза работодателей Эстонии Хандо Суттер, который ранее долгое время возглавлял Eesti Energia, заявил, что конечная цена электроэнергии уже сегодня является одной из трех самых острых проблем для эстонских предпринимателей.

Теперь вся схема субсидирования правительства пахнет тем, что этот критически важный для эстонского потребителя вопрос решался не на основе точных расчетов, а путем политической сделки. Кроме того, государственные инвестиции в излюбленную технологию политиков могут привести к избыточным вложениям, что, в свою очередь, сделает жизнь в Эстонии еще дороже.

Суттер подчеркнул, что для предпринимателей важна именно конечная стоимость электроэнергии - та, в которую включены все налоги, сборы и акцизы. Сейчас же в Эстонии сложилась ситуация, при которой по сравнению с Финляндией мы платим в два раза больше. Литву и Латвию тоже обдирают. Более того, 1 мая ожидается повышение акцизов, а 1 июля - увеличение ставки НСО, так что на снижение цен на электричество рассчитывать не приходится.

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