Эксперт: открытие в Эстонии представительства Tesla – это только вопрос времени

Михкель Пяртель подчеркнул, что решение такого известного топ-бренда как Tesla прийти на рынки стран Балтии является позитивным сигналом для всего региона, благодаря которому регион станет более привлекательным и для других международных инвесторов.

«У Tesla есть явное желание разместить офисы во всех трех странах Балтии, поэтому сегодня вопрос уже не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет. В отношении всех трех стран принципиальное решение уже принято, но первый подходящий вариант был найден в столице Литвы», - поделился Пяртель, добавив, что окончательное решение было основано на конкретном местоположении, которое соответствовало высоким стандартам Tesla как с точки зрения комфорта клиентов и возможностей зарядки, так и инфраструктуры в целом.

Tesla доверила поиск своей новой локации крупнейшей в мире консалтинговой компании по коммерческой недвижимости JLL, партнером которой в странах Балтии является 1Partner.

«Наша задача заключалась в том, чтобы найти для Tesla комплексное решение, подходящее либо для покупки недвижимости, либо для аренды. В результате в Вильнюсе предпочтение было отдано аренде, поскольку найденный объект лучше всего подходил под установленные клиентом сроки», - сказал руководитель 1Partner Advisory и еще раз подчеркнул, что в случае Tesla решение об открытии представительства зависит не только от размера рынка, но и от технических возможностей и скорости реализации подходящего решения.

Представительства Tesla известны во всем мире особым дизайном интерьера, интерактивными решениями и исключительным обслуживанием клиентов. Представительство, которое планируется открыть в Вильнюсе, занимает площадь около 1000 квадратных метров. На просторной открытой площадке одновременно могут разместиться до ста автомобилей. В представительстве есть возможности как для продаж, так и для технического обслуживания, чтобы обеспечить быстрый и удобный сервис водителям Tesla.