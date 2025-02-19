Поскольку на площади Вабадузе в Таллинне по случаю 107-й годовщины Эстонской Республики состоится парад Сил обороны и его генеральная репетиция, движение общественного транспорта в центре столицы будет изменено в воскресенье, 23 февраля, с 19:00 и в понедельник, 24 февраля, с 8 до 17 часов.
В связи с проведением парада в честь Дня независимости Эстонии общественный транспорт будет направлен в объезд
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, Таллинн гордится тем, что парад эстонских Сил обороны проходит в столице. «Это важный день, когда мы вместе отмечаем независимость Эстонии и отдаем дань уважения тем, кто защищал нашу свободу. В то же время мы просим жителей города с пониманием отнестись к временным изменениям в движении, чтобы торжественное событие прошло гладко, и все желающие могли принять в нем участие», - сказал Ярван.
В воскресенье, 23 февраля, в связи с проведением генеральной репетиции парада Сил обороны, с 19:00 до конца дня будет изменен маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 21:00 и до конца дня изменятся маршруты автобусов № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Линии общественного транспорта, направленные в объезд, будут работать по свободному графику.
В понедельник, 24 февраля, празднование годовщины Эстонской Республики и парад Сил обороны также повлияют на движение общественного транспорта. С 8:00 до 17:00 изменится маршрут автобусных линий № 2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. С 12:00 до 13:30 изменятся маршруты автобусных линий № 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73. Также будет приостановлено движение трамваев на линиях № 1, 3, 4 и 5 с 12:00 до 13:30. В связи с Днем независимости Эстонии 24 февраля таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному графику.
Общественный транспорт не будут проходить в это время через площадь Вабадузе, бульвар Каарли, участок Тоомпуйестеэ от Тынисмяги до Палдиского шоссе, участок улицы Эндла от Суур-Амеэрика до Тоомпуйестеэ, участок Пярнуского шоссе от площади Виру до площади Вабадузе в обоих направлениях, а также в направлении из центра города до улицы Лийвалайя.
Также будет ограничено движение по участку бульвара Мере от площади Виру до улицы Ахтри и участку Нарвского шоссе от площади Виру до улицы Хобуяамаа. Кроме того, на этих улицах будет ограничено автомобильное движение во время генеральной репетиции парада и празднования Дня независимости Эстонии.
В это время рекомендуется избегать поездок на автомобиле в центре города, поскольку помимо временного перекрытия улиц будут ограничены возможности парковки и остановки автомобилей. Для того чтобы попасть в центр города, несмотря на объездные маршруты, наиболее удобным вариантом будет общественный транспорт.
Для тех, кто приезжает на автомобиле издалека, мы рекомендуем воспользоваться бесплатными парковками «Паркуйся и поезжай» (Pargi ja Reisi) на окраинах города, а затем продолжить путь в центр на общественном транспорте. Для пользования системой «Паркуйся и поезжай» необходимо иметь персонализированную единую проездную карточку, для этого не обязательно быть жителем Таллинна. Подробную информацию о местоположении парковок и условиях услуги можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/ru/parkuysya-i-poezzhay-pr.
В связи со значительными изменениями в движении и перенаправлением общественного транспорта, просим в это время запастись временем для того, чтобы добраться до места назначения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Расписание, информация о маршрутах и остановках доступны на сайте transport.tallinn.ee.