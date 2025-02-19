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Эстонские здания хуже, чем в Латвии? Всему виной особенности законов

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Рижская недвижимость Reterra.
Рижская недвижимость Reterra. Фото: Reterra

Строительная компания Mapri, работающая в Эстонии и Латвии, обеспокоена тем, что в Эстонии к классификации энергоэффективности зданий подходят иначе, чем у южных соседей. Это может привести к ситуации, когда схожим зданиям в Эстонии и Латвии присваиваются совершенно разные энергетические классы.

Глава Mapri Eesti Тармо Роос объясняет, что в Эстонии уже несколько лет действует обязательное требование строить все новые здания с энергетическим классом A. Это означает, что дома должны быть максимально энергоэффективными. «Клиенты требовали этого еще до того, как правило закрепили в законе», - отмечает Роос.

В Латвии система устроена иначе: требования различаются в зависимости от типа здания. Классификация шире, поэтому в категорию A там попадают и такие дома, которые в Эстонии получили бы класс B или даже C. Кроме того, в Латвии есть и A+ класс, который присваивается зданиям с очень высокой энергоэффективностью.

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