Строительная компания Mapri, работающая в Эстонии и Латвии, обеспокоена тем, что в Эстонии к классификации энергоэффективности зданий подходят иначе, чем у южных соседей. Это может привести к ситуации, когда схожим зданиям в Эстонии и Латвии присваиваются совершенно разные энергетические классы.
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Эстонские здания хуже, чем в Латвии? Всему виной особенности законов
Глава Mapri Eesti Тармо Роос объясняет, что в Эстонии уже несколько лет действует обязательное требование строить все новые здания с энергетическим классом A. Это означает, что дома должны быть максимально энергоэффективными. «Клиенты требовали этого еще до того, как правило закрепили в законе», - отмечает Роос.