«Паразитирующий нелегальный иммигрант!»: экс-советник Трампа вступил в словесную войну с Илоном Маском

Бэннон заявил изданию, что Маск - «паразитирующий нелегальный иммигрант». Он хочет навязать свой странный эксперимент и играть в Бога, не имея ни малейшего уважения к истории, традициям или ценностям страны.

Конфликт между Бэнноном и Маском начался в месяцы после победы Трампа на выборах и был спровоцирован разногласиями в движении MAGA по поводу виз H-1B.

В то время Маск публично высказывался за привлечение в США большего числа иностранных технологических специалистов по этой программе, которая позволяет иммигрантам с узкопрофильной квалификацией временно работать в США. В ответ Бэннон заявил, что эта программа - мошенничество, устроенное олигархами из Кремниевой долины с целью отбирать рабочие места у американских граждан.

Спор перерос в еще более резкие заявления, когда в прошлом месяце Бэннон назвал Маска по-настоящему злобным человеком и пообещал выбить его из окружения Трампа до инаугурации. Однако попытки Бэннона не увенчались успехом, поскольку Маск занял влиятельную позицию в администрации Трампа.

«Сейчас именно Маск обладает властью, - сказал Бэннон в интервью UnHerd. - Демократов вообще нигде не видно».

По мнению Бэннона, инициатива Маска Департамент эффективности правительства (DOGE) не сделала достаточно для демонтажа административного аппарата.

«DOGE сидит с бюджетом, но где, черт возьми, сокращения DOGE? До утверждения бюджета на весь год осталось 30 дней, а в нем уже заложены два триллиона долларов, и ни одной копейки из того, что DOGE выявил, не урезано. Это абсурд», - возмутился Бэннон, добавив, что он предпочел бы, чтобы Маск направил свои усилия на сокращение огромного бюджета Министерства обороны.

«Я бы хотел, чтобы из 900-миллиардного бюджета прямо сейчас вычли сто миллиардов - а по факту он составляет триллион», - заявил Бэннон, назвав кампанию DOGE показательной игрой.

На данный момент Бэннон находится за пределами Белого дома, наблюдая за ситуацией со стороны, поэтому его мнение имеет лишь ограниченное влияние на Трампа. Однако он по-прежнему пользуется большим авторитетом среди сторонников Трампа, особенно благодаря своему радиошоу и подкасту War Room.

Остается вопросом, будут ли идеи Бэннона услышаны в Республиканской партии и Трампом, или же будущее партии теперь связано с Маском.