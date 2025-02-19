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МАРК ГАЛЕОТТИ Путин больше не изгой (6)

Перевод: Павел Соболев
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Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Susan Walsh
  • Президент США Трамп хочет вернуть Путина за стол переговоров
  • Путин может начать утверждать, что Россия смогла противостоять самому мощному альянсу в мире
  • Неудивительно, что российская деловая газета «Коммерсант» озаглавила статью «День триумфа Путина»

Путин больше не изгой, и его амбиции выходят за пределы Украины. Независимо от того, будет ли достигнут мир или нет, переговоры ознаменуют конец изоляции российского президента, поскольку Трамп надеется вернуть его за большой стол, пишет историк и эксперт по России Марк Галеотти.

Кто бы мог подумать, что один американский учитель сможет изменить ход истории и дать президенту Путину шанс вырваться из лап его непродуманной империалистической войны на Украине?

Однако освобождение Марка Фогеля из российской тюрьмы, где он провел более трех лет по мелким обвинениям, связанным с наркотиками, позволило президенту Трампу заявить о своей победе и подарило Путину судьбоносный 90-минутный телефонный звонок, который может положить конец войне на его условиях.

После разговора 12 февраля Трамп заявил, что они договорились о том, что их соответствующие команды немедленно начнут переговоры и что два президента встретятся.

Партизанская геополитика

Это только начало процесса, результат которого далеко не однозначен и в котором Украина будет играть гораздо большую роль, чем, похоже, думает Трамп. Тем не менее, очевидно, что он хочет положить конец войне (и, возможно, получить за это Нобелевскую премию мира) и рассматривает прямые переговоры с Москвой по поводу Киева как способ добиться этого.

Партизанская геополитика Кремля, стремящаяся использовать как слабости Запада, так и силу России, похоже, снова приносит свои плоды. Завести друзей в Африке и Азии, встряхнуть внутреннюю политику европейских и кавказских стран и расширить альтернативный торговый блок БРИКС (что Путину удавалось делать на протяжении всей войны) - это одно.

Но растущая перспектива хаоса на Западе - вызванная как торговой политикой Трампа, так и его антиукраинской и антинатовской позицией - является настоящей победой. Путин, возможно, не получит шанса, на который он надеялся, полностью изменить архитектуру безопасности Европы, но увидеть, как альянс скатывается во взаимные обвинения и подозрения, - это уже другая и куда более лучшая вещь.

Три сценария

На данном этапе невозможно точно сказать, как, когда и закончатся ли боевые действия. Однако министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе дал обзор позиций Вашингтона в Брюсселе: Украина не может рассчитывать на возвращение всех - или даже некоторых - оккупированных территорий, членство в НАТО исключено, а гарантии безопасности Киева - это прежде всего европейский вопрос. Исходя из этого, можно выделить три возможных сценария.

Первый - это простое прекращение огня, которое может привести, а может и не привести к более широкому мирному процессу. Оно может длиться всего несколько дней или недель, но оно также может заморозить линию фронта на более длительный период времени, в результате чего Москва будет контролировать более 19 процентов территории Украины (а Киев - 0,003 процента территории России).

Второе - это более всеобъемлющее прекращение огня, подкрепленное - как того требует Киев - гарантиями безопасности, включая, возможно, европейских миротворцев вдоль линии соприкосновения. Здесь также инициатива возобновления военных действий - в том числе и в смысле срока - будет находиться в руках Путина, но в то же время у Украины в оставленных ей границах будет больше шансов вооружиться и восстановиться.

Третий и на данный момент наиболее маловероятный сценарий - это подлинный мирный процесс, в результате которого все или большая часть оккупированных территорий, скорее всего, останутся под контролем России, но Россия официально признает суверенитет Украины и ее право двигаться на Запад, возможно, даже в Европейский союз, опять-таки подкрепленное гарантиями.

Победа Путина

Каким бы ни был исход, Путин преподнесет его как победу. Ни для кого не секрет, что российский лидер болезненно переживает за свое наследие и спрашивает у историков, как его будут судить через сто лет.

Его и дальше будут помнить как царя, который, пойдя на поводу у своего высокомерия, бессмыленно разрушил международную репутацию и военную машину, которую он строил 20 лет, и побудил сотни тысяч самых талантливых людей России к эмиграции.

Но теперь есть и вероятность, что будущие поколения также могут увидеть в Путине опытного политического игрока, который переиграл своих западных соперников и в конечном итоге разрушил их хрупкое единство.

Первоначальная цель путинского вторжения - установить в Киеве послушное марионеточное правительство - провалилась (и даже после заключения мира на его условиях в обозримом будущем Украина все равно будет вытолкнута на политическую, экономическую и культурную орбиту Запада, и по сравнению с тем, что было до 2014 года, Кремлю гораздо труднее будет взять на себя контролирующую роль во внутренней политике Украины).

Однако Путину удалось избежать тех же катастрофических военных унижений, которые стали фатальными для царя Николая II в начале XX века.

Путин пережил восстание ЧВК «Вагнер», и захват «сухопутного коридора» большей части Восточного Донбасса и Крыма будет преподнесен внутри страны как триумф, «спасший» эти преимущественно русскоязычные регионы. Учитывая сомнительное мнение Путина о том, что Украина является не чем иным, как пешкой НАТО, он начнет утверждать, что Россия смогла противостоять самому мощному альянсу в мире.

Многие представители российской элиты и общественности видят это насквозь и не думают, что достигнутое стоило как полумиллиона или более убитых и раненых, которых, как говорят, Россия потеряла, ни постоянно растущей угрозы со стороны украинских беспилотников дальнего действия.

Однако в России существует реальная усталость от войны: последние опросы показывают, что процент людей, выступающих за мирные переговоры, находится на самом высоком уровне за всю историю (61 процент), а процент тех, кто выступает за продолжение военных действий, находится на рекордно низком уровне (31 процент).

Согласно другому опросу, более 70 процентов респондентов были бы рады любому мирному соглашению, если бы его одобрил Путин. Они согласились бы с триумфальной риторикой только для того, чтобы положить конец войне.

Прочный мир?

Подписание соглашения сейчас даст Путину возможность возобновить военные действия в будущем. Но вполне возможно, что даже если у него есть такое намерение, в конечном итоге он довольствуется тем, что имеет. К 2026 году запасы бронетехники советских времен, позволившие россиянам восполнить боевые потери, будут практически исчерпаны.

Плата за привлечение контрактников также взлетела до небес: Путин был вынужден удвоить сумму контракта, предложенную правительством в июле, в то время как местным органам власти было предложено добавить по крайней мере такую ​​же сумму. Тем не менее, набор живой силы отстает от потерь, примерно в два раза.

Путину понадобится не менее пяти лет, чтобы восстановить свои силы, а скорее - восемь. Несмотря на пугающие заявления о том, что он намерен атаковать НАТО (особенно если США покинут Европу), нет никаких доказательств того, что у него есть такие амбиции.

Украина представляет собой особый случай, поскольку Путин уже долгое время считал территорию Украину несправедливо отторгнутой от России Лениным в 1918 году. Более того, Путин не смог даже завоевать Киев. Даже без американцев европейская часть НАТО имеет большие и по большей части лучше вооруженные силы, чем Россия, даже если РФ восстановит довоенный уровень.

Экономический аспект

Восстановление армии зависит от состояния экономики. Россия оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось, но 40 процентов федерального бюджета тратится на войну, а высокая инфляция грозит волной банкротств. Эта модель не может быть продолжена после 2025 года.

Представитель одного российского военно-аналитического центра недавно признал, что Россия сейчас еще справляется с экономической ситуацией. Но если Путин упустит эту историческую возможность и война каким-то образом затянется на следующий год, России будет намного труднее.

Поскольку смягчение санкций, скорее всего, останется ограниченным (это один из видов оружия, которым Трампу нравится размахивать), бизнесмены и технократы в правительстве, скорее всего, убедят Путина дать мирному соглашению шанс.

Даже производители вооружений, которых представляет старый друг Путина Сергей Чемезов, глава оборонного конгломерата «Ростех», не имеют особых стимулов противостоять этому. Восстановление вооруженных сил обеспечит поток заказов на долгие годы, при этом плохое качество производимого оружия не будет проявляться в бою.

«Герой антиколониальной борьбы»

Прекращение войны на условиях Путина также укрепит его позиции на Глобальном Юге. Пропагандисты Путина изображают его империалистическую авантюру на Украине как антиколониальную: храбрая Россия противостоит гегемонистскому Западу, пытающемуся использовать Украину, чтобы заставить в итоге Москву подчиниться.

Это извращенное искажение истины, но оно хорошо воспринимается аудиторией, которая уже скептически относится к Западу по текущим и историческим причинам.

Хотя отношение к России ухудшилось почти повсеместно сразу после вторжения 2022 года, во многих странах оно восстановилось. Например, в Китае, Индии и Индонезии, которые вместе дают почти 40 процентов населения мира, люди теперь в большинстве относятся к России положительно.

И в других странах есть правительства, которых, возможно, не убедили тезисы Москвы, но которые, тем не менее, ценят наемников, дешевую нефть и другие выгоды, которые она предлагает.

В то же время возможности Путина вмешиваться в дела европейских стран не уменьшились. Ему выгоден подъем правых популистов в Европе, даже если нет никаких доказательств того, что Россия сыграла значительную роль в этой тенденции.

Беларусь - это вассальное государство, новое правительство Грузии склоняется к Москве, а Молдова переживает сочетание энергетического кризиса и фальсификации результатов голосования до настолько острой степени, что ее прозападное правительство зависит от избирателей, живущих за рубежом. В Румынии суды отменили результаты успешных для пророссийского кандидата в президенты выборов после заявлений о том, что его победа стала результатом кампании влияния, проводимой Москвой.

На Балканах, где ближайшим союзником Путина является Сербия, Кремль, возможно, не сможет предложить ничего существенного в плане помощи или инвестиций, но он может умело играть на этническом соперничестве и чувстве заброшенности в отношениях с ЕС.

Россия, возможно, не стала более активной, чем до войны, но удивительно, что многолетние попытки изолировать ее и прекратить российские операции по оказанию влияния, похоже, потерпели неудачу.

«День триумфа»

Конечно, до какого-либо соглашения еще далеко, и Киев, и Европа полны решимости сказать свое слово. Вашингтон уже отказывается от некоторых наиболее экстравагантных заявлений Трампа, а Мюнхенская конференция по безопасности, состоявшаяся на выходных, дала каждой стороне шанс выкрутить руки другой и «заговорить ее до смерти», чтобы завоевать ее расположение.

Но независимо от того, будет ли мирное соглашение достигнуто или нет, оно ознаменует конец усилий по изоляции Путина как глобального изгоя. Трамп отчаянно хочет, чтобы он вернулся за большой мировой стол. Он даже оставляет открытой возможность того, что в Вашингтоне могут приветствовать президента, разыскиваемого Международным уголовным судом за военные преступления.

Неудивительно, что даже обычно сдержанная российская деловая газета «Коммерсант» на прошлой неделе опубликовала статью под заголовком «День триумфа Путина».

Последняя книга Марко Галеотти Forged in War: A Military History of Russia from its Beginnings to Today вышла в издательстве Osprey/Bloomsbury.

Mark Galeotti / The Sunday Times / News Licensing

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