«Герой антиколониальной борьбы»
Прекращение войны на условиях Путина также укрепит его позиции на Глобальном Юге. Пропагандисты Путина изображают его империалистическую авантюру на Украине как антиколониальную: храбрая Россия противостоит гегемонистскому Западу, пытающемуся использовать Украину, чтобы заставить в итоге Москву подчиниться.
Это извращенное искажение истины, но оно хорошо воспринимается аудиторией, которая уже скептически относится к Западу по текущим и историческим причинам.
Хотя отношение к России ухудшилось почти повсеместно сразу после вторжения 2022 года, во многих странах оно восстановилось. Например, в Китае, Индии и Индонезии, которые вместе дают почти 40 процентов населения мира, люди теперь в большинстве относятся к России положительно.
И в других странах есть правительства, которых, возможно, не убедили тезисы Москвы, но которые, тем не менее, ценят наемников, дешевую нефть и другие выгоды, которые она предлагает.
В то же время возможности Путина вмешиваться в дела европейских стран не уменьшились. Ему выгоден подъем правых популистов в Европе, даже если нет никаких доказательств того, что Россия сыграла значительную роль в этой тенденции.
Беларусь - это вассальное государство, новое правительство Грузии склоняется к Москве, а Молдова переживает сочетание энергетического кризиса и фальсификации результатов голосования до настолько острой степени, что ее прозападное правительство зависит от избирателей, живущих за рубежом. В Румынии суды отменили результаты успешных для пророссийского кандидата в президенты выборов после заявлений о том, что его победа стала результатом кампании влияния, проводимой Москвой.