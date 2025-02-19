Победа Путина

Каким бы ни был исход, Путин преподнесет его как победу. Ни для кого не секрет, что российский лидер болезненно переживает за свое наследие и спрашивает у историков, как его будут судить через сто лет.

Его и дальше будут помнить как царя, который, пойдя на поводу у своего высокомерия, бессмыленно разрушил международную репутацию и военную машину, которую он строил 20 лет, и побудил сотни тысяч самых талантливых людей России к эмиграции.

Но теперь есть и вероятность, что будущие поколения также могут увидеть в Путине опытного политического игрока, который переиграл своих западных соперников и в конечном итоге разрушил их хрупкое единство.

Первоначальная цель путинского вторжения - установить в Киеве послушное марионеточное правительство - провалилась (и даже после заключения мира на его условиях в обозримом будущем Украина все равно будет вытолкнута на политическую, экономическую и культурную орбиту Запада, и по сравнению с тем, что было до 2014 года, Кремлю гораздо труднее будет взять на себя контролирующую роль во внутренней политике Украины).

Однако Путину удалось избежать тех же катастрофических военных унижений, которые стали фатальными для царя Николая II в начале XX века.