Повысится средний размер пенсии по старости

Государство пересчитывает пенсии каждую весну, чтобы они оставались соразмерными с изменениями зарплат и цен. Данное постановление принимается на основании Закона о государственном пенсионном страховании в форме постановления правительства Эстонии, так как индексация затрагивает сферы деятельности нескольких министерств.

«Ежегодная индексация пенсий помогает нашим пожилым людям жить достойно и сохранять доходы на уровне, соответствующем росту стоимости жизни и зарплат. По состоянию на 2023 год 39,4% лиц в возрасте 65 лет и старше находились в относительной бедности, и значительная часть пожилого населения по-прежнему балансирует на грани относительной бедности. Это показывает, насколько важно систематическое повышение пенсий, чтобы не допустить дальнейшего обнищания пожилых людей», - заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

После индексации размер народной пенсии составит 393,26 евро. Базовая часть пенсии будет равна 377,2465 евро, а годовой коэффициент - 10,000 евро. В 2025 году расходы на индексацию пенсий составят 124 557 000 евро, и индексация коснется около 325 000 пенсионеров.

Для пенсионеров размер не облагаемого налогом дохода в 2025 году зафиксирован на уровне 776 евро в месяц, независимо от общего дохода. С января подоходный налог будет удерживаться по ставке 22% вместо прежних 20%. Налог будет удерживаться с пенсий, компенсаций за ущерб, пособий по уходу за ребенком и родительских пособий.

1 апреля каждого календарного года государственные пенсии индексируются по формуле, где 20% индекса составляют изменения потребительских цен за год, а 80% - годовой рост поступлений от социального налога в пенсионное страхование.

Утвержденный пенсионный индекс также применяется для индексации дневной ставки пособия по сниженной трудоспособности через Кассу по безработице Эстонии, а также для индексации компенсаций в случае производственных травм и профессиональных заболеваний.

С 1 апреля 2025 года дневная ставка пособия по сниженной трудоспособности составит 21,74 евро. В случае частичной трудоспособности размер пособия составит 57% от дневной ставки, то есть в среднем 371,75 евро в месяц, а при отсутствующей трудоспособности - 100% от дневной ставки, то есть в среднем 652,20 евро в месяц.

Законопроект направлен на согласование в Министерство финансов, Министерство экономики и коммуникаций, а также на рассмотрение Кассе по безработице Эстонии и Департаменту социального страхования.