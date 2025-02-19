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В цеху сработала пожарная сигнализация, к моменту прибытия спасателей работники сами потушили пламя

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Сегодня около 6 часов утра в Центр тревоги поступил автоматический сигнал об опасности из производственного корпуса предприятия на улице Кастани в Тарту, где сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Выяснилось, что в здании загорелось одно производственное устройство; работникам удалось потушить пожар самостоятельно, однако к моменту прибытия спасателей в помещении цеха было очень много дыма.

Люди уже покинули здание. Спасатели осмотрели помещение и убедились, что пламя потушено.

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