Сегодня около 6 часов утра в Центр тревоги поступил автоматический сигнал об опасности из производственного корпуса предприятия на улице Кастани в Тарту, где сработала автоматическая пожарная сигнализация.
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В цеху сработала пожарная сигнализация, к моменту прибытия спасателей работники сами потушили пламя
Выяснилось, что в здании загорелось одно производственное устройство; работникам удалось потушить пожар самостоятельно, однако к моменту прибытия спасателей в помещении цеха было очень много дыма.