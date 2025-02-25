Холодное и солнечное зимнее утро субботы на полигоне Рутья. Раздаются выстрелы, время от времени слышны пулеметные очереди. Здесь, в свой свободный день, собрались добровольцы Кайтселийта из Вируской дружины: они тренируются, чтобы быть готовыми к защите Эстонии. Среди них есть и русскоязычные. Rus.Postimees выяснил, что ими движет.
РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА ⟩ Русскоязычные добровольцы Кайтселийта: почему они готовы защищать Эстонию?
На полигоне собрались около 30 человек. У всех отличное настроение, боевой настрой и, конечно, как же без шуток. День начался с пристрелки оружия - регулировки прицела. Затем продолжились стрельбы из разных положений и в разных условиях.
На большой газовой жаровне подрумяниваются картошка и колбаски: у бойцов обеденный перерыв. От приема пищи я отвлекаю Юрия Кириллова, который присоединился к Кайтселийту летом прошлого года. В обычной жизни он программист из волости Тапа.
«Я не служил в армии. И в какой-то момент, после 30, начал думать, что упустил что-то важное», - признается Юрий. С Кайтселийтом он познакомился на ярмарке Дней города Тамсалу, где организация ежегодно устанавливает палатку, демонстрирует оружие и рассказывает о своей деятельности.
«Я задумывался о Кайтселийте еще до войны в Украине, но долго не мог найти времени. С началом войны тоже не решался. В 2022 году казалось, что времени нет совсем: работа, семья, бытовые заботы. Но однажды, на ярмарке, понял, что хватит раздумывать, пора действовать», - говорит он.
Что такое Кайтселийт?
Кайтселийт - добровольческая военизированная организация в ведении Министерства обороны Эстонии. Она занимается военной подготовкой гражданских лиц, обеспечивает территориальную оборону и поддерживает Силы обороны Эстонии.
- Основан: 11 ноября 1918 года
- Статус: общественно-правовое юридическое лицо
- Численность: около 18 000 членов (включая вспомогательные организации – около 30 000)
- Принцип участия: добровольное членство
- Основная цель: повышение готовности общества к защите независимости Эстонии и конституционного строя
- Политика: внепартийная организация, политическая деятельность внутри Кайтселийта запрещена
Источник: Kaitseliit.ee
По словам Юрия, новый коллектив встретил его хорошо. «Конечно, я немного боялся. Думал, что тут все бывшие военные, а я ничего не знаю. Но когда впервые приехал, оказалось, что атмосфера дружелюбная», - рассказывает он.
Юрий признается, что ожидал строгой армейской дисциплины, но реальность оказалась другой. По его словам, в Кайтселийте есть порядок, но он основан не на жестких правилах, а на логике и взаимопонимании. «Командир - обычный человек, с ним можно спокойно общаться. Здесь не заставляют, как в анекдоте, копать от забора и до обеда. Все логично - если что-то нужно сделать, значит, в этом действительно есть смысл», - объясняет он.
Сначала Юрий проходил теорию. На лекциях рассказывали об устройстве автомата, обучали разбирать и собирать его. Затем последовали практические занятия: стрельба холостыми, потом использовалось страйкбольного оружия. «Теперь, когда приходят новички, я могу и сам им помочь, потому что уже прошел этот путь», - говорит он.
Мы разговариваем с Юрием во время обеда - большинство кайтселитчиков сейчас отдыхает, но некоторые продолжают тренировку. Время от времени раздаются выстрелы. Они не слишком громкие, но я все же подношу диктофон ближе к собеседнику.
Юрий отмечает, что семья поддержала его решение. Жена, украинка, все поняла без лишних объяснений, а дети еще маленькие. «Некоторые знакомые сомневались: "Какая от тебя польза? Тебе 48 лет, что ты там будешь делать?" Я программист, у меня сидячая работа. Без Кайтселийта в выходные я, скорее всего, просто отсыпался бы. А теперь провожу время на свежем воздухе, много двигаюсь», - говорит он.
На вопрос, боится ли он возможного вторжения российской армии в Эстонию, Юрий уверенно отвечает, что нет. «Я для себя уже все решил. У нас есть план: если начнется полномасштабный конфликт, семья уезжает, а я остаюсь здесь. Если что-то случится, мне важно, чтобы я не беспокоился за семью», - объясняет он. По его словам, они подготовили тревожный чемодан. Жена собрала все необходимое, чтобы в случае необходимости быстро взять детей, сесть в машину и уехать в безопасное место.
За время разговора, картошка и колбаски, на картонной тарелке Юрия уже явно остыли, но он успевает доесть их. Командир взвода громко командует сбор. Бойцы быстро собираются и внимательно слушают дальнейшие инструкции. Начинаются упражнения с элементами боевой стрельбы.
Но сначала нужно зарядить магазин. «Кому нечем заняться, может помочь другим», - говорит командир. По собственному армейскому опыту знаю, что на морозе брать обледеневшие патроны голыми руками - удовольствие на любителя. Но здесь никто не ворчит: у бойцов отличное настроение, а мотивации - выше крыши.
Хлопки, белая дымка и запах пороха окутывают стрельбище. В отличие от утренних занятий, теперь бойцы двигаются во время стрельбы всем отделением. «Контакт справа!» - раздается команда, и следом начинается канонада. Пули ударяют по металлическим мишеням, издавая характерный звук - словно кружка разбивается о кафель.
К стрельбе подключаются двое бойцов с проверенным временем шведским пулеметом Ksp-58. Его выстрелы звучат брутально и в то же время ритмично. Остальные ведут огонь из R-20 Rahe - знакомый многим резервистам автомат с уверенным, но не слишком оглушающим звуком.
В ход идут дымовые гранаты, и бойцы выполняют команду «рулли-рулли» - крайний правый боец, под прикрытием огня отделения, перебегает в левый край. Затем следующий, и так по очереди. Этот маневр позволяет группе перемещаться, не теряя огневой мощи.
Когда все бойцы достаточно смещаются влево, они перебегают на соседнее стрельбище, где уже подготовлены картонные мишени. Их преимущество - по пулевым отверстиям можно позже оценить точность стрельбы.
Упражнение завершено. Бойцы заклеивают пробоины, чтобы мишени могли использовать и следующие участники.
«Пейте воду и чувствуйте себя хорошо», - объявляет командир и переходит к разбору. Однако говорит не только он - бойцы активно обсуждают свои результаты, комментируют выполнение упражнений и предлагают свои идеи. Со стороны видно: им действительно важен итог, и они стремятся совершенствоваться.
«День прошел лучше, чем мы ожидали! Теория - это одно, но практика совсем другое», - с энтузиазмом рассказывает командир взвода Ахти Валдметс. По его словам, для некоторых новичков это был первый опыт стрельбы. «Все строго соблюдали технику безопасности, а это для нас главное», - подчеркивает он.
Спустя два месяца, отмечает Валдметс, новичок уже может выполнять базовые задачи, но для достижения хорошего уровня подготовки требуется около года. От добровольцев ожидается участие в учениях не реже раза в месяц, хотя многие тренируются чаще.
«Большинство новых бойцов приходят без военного опыта. События в Украине стали для многих причиной записаться в Кайтселийт, чтобы получить необходимые навыки», - говорит он.
По словам командира, в организации главное не язык, а преданность делу. «Важно не то, на каком языке человек говорит, а то, готов ли он защищать Эстонию. Если он живет здесь, растит детей, значит, естественно, что он должен быть готов встать на защиту своей страны», - подчеркивает Валдметс.
В состав Вируской дружины входит и Нарвская поддружина. Изначально репортаж планировали сделать с ее добровольцами, но из соображений безопасности планы изменились - вместо учений бойцы были направлены на охрану объектов энергетической инфраструктуры в период дезинхронизации с Россией. Все же удалось поговорить с Русланом Лебедевым, который живет в Нарве и в обычной жизни занимается продажами.
«Когда в 2022 году началась война в Украине, я понял, что в случае чего меня и так призовут - как резервиста. В любом случае я бы пошел сам, даже без повестки. Однако лучше подготовиться заранее, чем метаться в последний момент», - говорит Руслан.
Он имеет армейский опыт, так как проходил срочную службу в Караульном батальоне в 1996-1997 годах. «Батальон был рабочим, времени на болтовню не оставалось. То мы дежурили у президентского дворца, то встречали делегации в аэропорту, то охраняли стадионы во время матчей», - описывает он.
Руслан отмечает, что главное отличие Кайтселийта - в его добровольности: сюда приходят не по приказу, а по собственному желанию. На срочной службе солдат направляют туда, куда прикажут, а здесь каждый сам выбирает свой путь.
По его словам, это отражается и на мотивации. В армии дают команды, и их просто выполняют, а в Кайтселийте бойцы сами стремятся учиться и решают, на чем сосредоточиться.
«Мы регулярно выезжаем в лес, на полигоны, изучаем тактику, отрабатываем поведение в кризисных ситуациях», - рассказывает он. Руслан отмечает, что у молодых ребят мотивация другая - более поверхностная, во многом вдохновленная образами из боевиков. По его словам, люди постарше подходят к этому более осознанно. У них за спиной семьи, дома, хозяйство, дети.
«Жена поддержала мое решение. Дети тоже проявляют интерес. Среднего сына я уже брал с собой в походы, ему интересно, но больше со спортивной точки зрения», - говорит он, но добавляет, что встречался в Нарве и с негативным отношением.
Руслан рассказывает, что некоторые знакомые недоумевают, зачем он этим занимается, и уверены, что «всех обманывают, а Путин всех спасет».
В таких ситуациях он старается не спорить, а приводить факты - есть открытые источники, документы, нарушенные договоры, и все это можно проверить. Главное, по его мнению, не злиться, а спокойно объяснять. «Со временем все встанет на свои места», - считает он.
В отличие от профессиональных военных, добровольцы Кайтселийта имеют право ездить в Россию, но в текущей ситуации Руслан туда не стремится. «Я хотел бы показать детям Петербург, Петропавловскую крепость - красивые места. В молодости много путешествовал по России. Но сейчас этого не хочется», - объясняет он.
Но что держит его в Кайтселийте? «Коллектив, - отвечает он. - Когда я пришел, знал только командира. Он из русской семьи, но выбился в офицеры и командует подразделением. А позже познакомился и с остальными».
Среди бойцов есть представители самых разных профессий - адвокаты, сварщики, операторы дронов, бухгалтеры. По его словам, это делает коллектив интересным, всегда есть о чем поговорить. Единственная сложность - собрать всех вместе, так как у каждого свой рабочий график.
«В подразделении есть даже несколько финнов, а деление на эстонцев и русских просто отсутствует - здесь все строится на взаимоуважении. Со временем внутри группы даже сформировался своеобразный "эстоно-русский" суржик», - рассказывает Руслан.
Так что же такое Кайтселийт для тех, кто в нем состоит? Руслан и Юрий вспоминают различные самые яркие моменты - стрельбы под палящим солнцем, зимние ночевки в палатках, долгие марш-броски в полной экипировке. В моменте это кажется тяжелым испытанием, иногда даже невыносимым, но со временем остается главное - воспоминания, которые сохраняются на всю жизнь. Возможно, именно это и есть одна из причин, почему они остаются в Кайтселийте.