РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА Русскоязычные добровольцы Кайтселийта: почему они готовы защищать Эстонию?

По словам Юрия, новый коллектив встретил его хорошо. «Конечно, я немного боялся. Думал, что тут все бывшие военные, а я ничего не знаю. Но когда впервые приехал, оказалось, что атмосфера дружелюбная», - рассказывает он.

Юрий признается, что ожидал строгой армейской дисциплины, но реальность оказалась другой. По его словам, в Кайтселийте есть порядок, но он основан не на жестких правилах, а на логике и взаимопонимании. «Командир - обычный человек, с ним можно спокойно общаться. Здесь не заставляют, как в анекдоте, копать от забора и до обеда. Все логично - если что-то нужно сделать, значит, в этом действительно есть смысл», - объясняет он.

Юрий Кириллов. Фото: Indrek Jurtšenko

Сначала Юрий проходил теорию. На лекциях рассказывали об устройстве автомата, обучали разбирать и собирать его. Затем последовали практические занятия: стрельба холостыми, потом использовалось страйкбольного оружия. «Теперь, когда приходят новички, я могу и сам им помочь, потому что уже прошел этот путь», - говорит он.

Мы разговариваем с Юрием во время обеда - большинство кайтселитчиков сейчас отдыхает, но некоторые продолжают тренировку. Время от времени раздаются выстрелы. Они не слишком громкие, но я все же подношу диктофон ближе к собеседнику.