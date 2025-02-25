Холодное и солнечное зимнее утро субботы на полигоне Рутья. Раздаются выстрелы, время от времени слышна очередь из пулемета. Здесь, в свой свободный день, собрались добровольцы Кайтселийта из Вируской дружины - они тренируются, чтобы быть готовыми к защите Эстонии. Среди них есть и русскоязычные. Rus.Postimees выяснил, что ими движет.
Для подписчиков
РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА ⟩ Русскоязычные добровольцы Кайтселийта: зачем они готовы защищать Эстонию?
На полигоне собрались около 30 человек. У всех отличное настроение, боевой настрой и, конечно, как же без шуток. День начался с пристрелки оружия - регулировки прицела. Затем продолжились стрельбы из разных положений и в различных условиях.