РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА Русскоязычные добровольцы Кайтселийта: зачем они готовы защищать Эстонию?

Холодное и солнечное зимнее утро субботы на полигоне Рутья. Раздаются выстрелы, время от времени слышна очередь из пулемета. Здесь, в свой свободный день, собрались добровольцы Кайтселийта из Вируской дружины - они тренируются, чтобы быть готовыми к защите Эстонии. Среди них есть и русскоязычные. Rus.Postimees выяснил, что ими движет.