Вт, 25.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

РЕПОРТАЖ С ПОЛИГОНА Русскоязычные добровольцы Кайтселийта: зачем они готовы защищать Эстонию?

Copy
Юрий Кириллов
Юрий Кириллов Фото: Indrek Jurtšenko

Холодное и солнечное зимнее утро субботы на полигоне Рутья. Раздаются выстрелы, время от времени слышна очередь из пулемета. Здесь, в свой свободный день, собрались добровольцы Кайтселийта из Вируской дружины - они тренируются, чтобы быть готовыми к защите Эстонии. Среди них есть и русскоязычные. Rus.Postimees выяснил, что ими движет.

На полигоне собрались около 30 человек. У всех отличное настроение, боевой настрой и, конечно, как же без шуток. День начался с пристрелки оружия - регулировки прицела. Затем продолжились стрельбы из разных положений и в различных условиях.

На большой газовой жаровне аппетитно подрумяниваются картошка и колбаски - у бойцов обеденный перерыв. От трапезы я отвлекаю Юрия Кириллова, который присоединился к Кайтселийту летом прошлого года. В обычной жизни он программист из волости Тапа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх