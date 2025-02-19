Но что касается конкретных решений, - как сделать европейскую оборону сильнее, чтобы она могла сдерживать Россию и хотя бы частично не зависела от США - то новых подвижек почти нет. Точнее, есть лишь одна: обещание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен внести предложение, согласно которому оборонные расходы тех стран Европейского союза (ЕС), которые превышают два процента ВВП, не будут подпадать под бюджетные правила ЕС.