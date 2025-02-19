Ср, 19.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Европе придется справляться самой. Министр финансов Эстонии: я не знаю, какими будут решения (1)

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
И Европа, и Эстония ожидают сначала выборов в Германии, а затем - так называемой белой книги по вопросам обороны. Трудные времена требуют соответствующих решений. Слева направо: Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Кристьян Михал, Ханно Певкур. На заднем плане - самоходная гаубица K9 Kõu Сил обороны Эстонии.
И Европа, и Эстония ожидают сначала выборов в Германии, а затем - так называемой белой книги по вопросам обороны. Трудные времена требуют соответствующих решений. Слева направо: Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Кристьян Михал, Ханно Певкур. На заднем плане - самоходная гаубица K9 Kõu Сил обороны Эстонии. иллюстрация: Scanpix, Eesti Kaitsevägi/Kollaaž

Почти месяц назад страны Балтии объявили о планах увеличить расходы на оборону до пяти процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), и с тех пор ситуация с безопасностью в Европе на фоне Мюнхенской конференции и сообщений со стороны США стала еще более тревожной.

Но что касается конкретных решений, - как сделать европейскую оборону сильнее, чтобы она могла сдерживать Россию и хотя бы частично не зависела от США - то новых подвижек почти нет. Точнее, есть лишь одна: обещание председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен внести предложение, согласно которому оборонные расходы тех стран Европейского союза (ЕС), которые превышают два процента ВВП, не будут подпадать под бюджетные правила ЕС.

Что считается оборонными расходами?

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх