Несмотря на то, что слияние различных ведомств транспортной сферы в Департамент транспорта в 2021 году принесло некоторую экономию, департамент имеет возможность для дальнейшего сокращения объема офисных площадей.
Для подписчиков
Госконтроль: офисные площади транспортных ведомств следует сократить еще больше
Сложно оценить, привело ли создание Департамента транспорта к повышению качества публичных услуг, поскольку нет данных для сравнения. Аудит показал, что ни сам департамент, ни Министерство климата, в ведомстве которого он находится, не проявляют интереса к урокам процесса учреждения и результатам работы нового департамента, а управление в сфере транспорта и мобильности остается разобщенным.