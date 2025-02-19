Госконтроль: офисные площади транспортных ведомств следует сократить еще больше

Сложно оценить, привело ли создание Департамента транспорта к повышению качества публичных услуг, поскольку нет данных для сравнения. Аудит показал, что ни сам департамент, ни Министерство климата, в ведомстве которого он находится, не проявляют интереса к урокам процесса учреждения и результатам работы нового департамента, а управление в сфере транспорта и мобильности остается разобщенным.

«В результате слияния Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей и Летного департамента действительно сократилось количество транспортных средств, зданий, численность опорного персонала и руководителей, что и являлось целью, – сказала главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен. - К сожалению, не существует количественных и временных ориентиров для целей в части оптимизации офисных площадей, количества транспортных средств или расходов на их управление - какая и к какому сроку должна быть достигнута экономия».