Схватка вокруг мирного договора, газовый кризис и санкции против пятого президента. Обзор событий в Украине

Потому что украинцы понимают: на карту сейчас реально поставлены не только будущее страны, но жизни каждого из них - уж очень крепко в памяти сидят судьба Мариуполя и Бучи, Изюма и Бахмута, а также многих других разрушенных городов и городков. И то, что прямо в эти дни случилось 11-летие с расстрела демонстрантов на Майдане во время революции Достоинства в 2014 году, добавляет понимания возможных перспектив.

Очень редкое соглашение

Скотт Бессент, министр финансов США открыл этот замечательный сюжет своим рабочим визитом в Киев на минувшей неделе. Это был первый визит представителя администрации Дональда Трампа в Украину. По традиции, Кремль поприветствовал визит высокого гостя атакой по украинской столице - шестью баллистическими ракетами рано утром 12 февраля.

Бессент привез украинскому президенту Владимиру Зеленскому щедрое предложение - соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на некие гарантии продолжения помощи. В Киеве от предложения вежливо отказались. Ближе к выходным, когда благодаря утечкам, в британские медиа попал черновик этого соглашения, стало понятно, почему ж именно Зеленский отказался от соглашения.

Фактически речь шла о передаче контроля над всеми ценными минеральными ресурсами в обмен на обещание продолжать помощь, причем при этом все выглядело так, что обмен был бы совершен на «прощение» ранее полученной от США финансовой и военной поддержки.