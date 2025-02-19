Украинский президент отменил официальный визит в Саудовскую Аравию, хотя там планировались консультации по поводу мирного договора. Именно буря мнений, обвинений и опасений вокруг возможных сценариев прекращения войны в Украине была заметнее всего в последние семь дней.
Схватка вокруг мирного договора, газовый кризис и санкции против пятого президента. Обзор событий в Украине
Киев слушал речи в Мюнхене, интересовался итогами внезапной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Париже, присматривался к позиции Анкары и ждал новостей из Эр-Рияда. А кроме этого Украина отбивала атаки российских ракет и дронов на ее газовые промыслы, контратаковала на Донбассе и в Курской области, удивлялась санкциям против Петра Порошенко и даже готовилась к посевной.
Коктейль из обид и надежд
Дикий микс из разочарований, обид и надежд - примерно так можно описать реакцию украинцев на то, что происходило последние пять дней.
Ночь с 18 на 19 февраля была просто жестким финалом этого политико-эмоционального ралли. Больше полутораста тяжелых российских беспилотников атаковали всю Украину и еще две баллистические ракеты ударили по областному центру на северо-востоке страны - городу Сумы.
Стрельба ПВО прямо в центре столицы, выведенная из строя теплоцентраль в Одессе, из-за чего целые районы остались без отопления в мороз - вот такой фон у скандала с попыткой принудить Киев быстро подписать хоть что-то.
Россия создает максимально горячий фон для того, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции - бьет по энергетике, а особенно - по газодобыче и газораспределительным сетям, демонстративно атакует украинскую столицу. Украина в ответ на это ведет контратаки на Донбассе и в Курской области. И даже демонстрирует рост поддержки действующего президента, что бы там кто ни говорил.
Потому что украинцы понимают: на карту сейчас реально поставлены не только будущее страны, но жизни каждого из них - уж очень крепко в памяти сидят судьба Мариуполя и Бучи, Изюма и Бахмута, а также многих других разрушенных городов и городков. И то, что прямо в эти дни случилось 11-летие с расстрела демонстрантов на Майдане во время революции Достоинства в 2014 году, добавляет понимания возможных перспектив.
Очень редкое соглашение
Скотт Бессент, министр финансов США открыл этот замечательный сюжет своим рабочим визитом в Киев на минувшей неделе. Это был первый визит представителя администрации Дональда Трампа в Украину. По традиции, Кремль поприветствовал визит высокого гостя атакой по украинской столице - шестью баллистическими ракетами рано утром 12 февраля.
Бессент привез украинскому президенту Владимиру Зеленскому щедрое предложение - соглашение о доступе к украинским минеральным ресурсам в обмен на некие гарантии продолжения помощи. В Киеве от предложения вежливо отказались. Ближе к выходным, когда благодаря утечкам, в британские медиа попал черновик этого соглашения, стало понятно, почему ж именно Зеленский отказался от соглашения.
Фактически речь шла о передаче контроля над всеми ценными минеральными ресурсами в обмен на обещание продолжать помощь, причем при этом все выглядело так, что обмен был бы совершен на «прощение» ранее полученной от США финансовой и военной поддержки.
Ситуация выглядела более чем странно с любой стороны, так как американские партнеры пытались представить ранее предоставленную безвозвратную помощь в роли некоего долга, который Украина должна вернуть. И названная сумма долга - 500 млрд долларов, примерно втрое превышает объем американской помощи. В общем, история случилась весьма странная и немного мутная. Она могла бы привести к длинному громкому скандалу и даже обвинениям в адрес Зеленского по поводу возможной сдачи национальных интересов. Но тут случились события погромче.
Мюнхен 3.0
В Украине к слову «Мюнхен» относятся с большой настороженностью. Уж очень сильны исторические параллели с тем, как накануне Второй Мировой войны союзники сдали Чехословакию Гитлеру. Затем были 2007 год и речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он фактически объявил войну Западу и заявил территориальные претензии на территории стран не только бывшего СССР, но отчасти и стран бывшего Варшавского договора. Вылилось это, как помним, во вторжение в Грузию в 2008 году и в последующие атаки на Украину.
От нынешней Мюнхенской конференции ожидали того, что лидеры демократических стран заявят о формировании единой позиции по поводу авторитарных режимов, в частности - по поводу агрессии РФ в Украине. Владимир Зеленский своим выступлением в Мюнхене-2025 сделал почти все возможное для того, чтобы эта позиция была максимально внятной, но вице-президент США Джей Ди Венс своими обвинениями в адрес европейцев существенно сместил фокус события.
Ни много ни мало, Западная Европа получила предложение изменить свое отношение к местным радикальным политикам и начать в полный рост оплачивать свою безопасность. Со вторым трудно было не согласиться - как-никак европейские члены НАТО до недавнего времени катастрофически недовыполняли нормативы Альянса, которые требовали тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП. А вот первое требование было весьма странным в свете того, что не раз и не два выявлялись связи некоторых европейских радикальных правых и левых с российскими деньгами и интересами.
Украина ждала от Мюнхенской конференции жестких заявлений и намерений? Увы, этого не последовало. Ситуация выглядела настолько неустойчивой и невнятной, что министрам иностранных дел ведущих европейских стран пришлось срочно провести незапланированную встречу в Париже для того, чтобы выработать хотя бы какую-то определенную позицию по поводу российской угрозы и изменения позиции США касательно европейских дел.
Киев за всем этим наблюдал со все возрастающей тревогой, так как давление российской армии на Донбассе не ослабевало, воздушные атаки на энергетику, инфраструктуру и гражданские объекты продолжались со все возрастающей силой.
Единственный существенный позитивный итог Мюнхена-2025: Еврокомиссия сообщила, что 24 февраля объявит о запуске 16-го пакета санкций против РФ. Это долгожданное событие - его блокировали Братислава и Будапешт настолько жестко, что оно ожидалось не раньше середины марта. Но, после Мюнхена процесс пошел вскачь.
И одновременно Киев готовился к визитам Зеленского в Турцию и Саудовскую Аравию. Ожидали, что контакты на высшем уровне позволят сдвинуть с места вопрос о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности. Но случился фальстарт.
Прекращение огня, выборы, мирное соглашение - какой будет последовательность
Выступление Дональда Трампа после российско-американских переговоров в Эр-Рияде показало, что реального предложения на столе нет. И в Киеве выдохнули с облегчением, как ни странно.
Почему такая парадоксальная реакция? Потому что выбор был между двумя вариантами: либо Москва и Вашингтон через голову Украины и Западной Европы договариваются без учета украинских и европейских интересов, либо отработка дизайна возможных мирных соглашений откладывается на некоторое время, что даст Киеву, Брюсселю, Парижу, Берлину и Лондону возможность отстоять свои интересы.
Делегации на переговорах в Эр-Рияде во главе с госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дела РФ Сергеем Лавровым были весьма внушительными. Рубио составили компанию советник по национальной безопасности Майк Вальц и специальный посланник Стив Уиткофф, а рядом с Лавровым с российской стороны стола сидел помощник Путина Юрий Ушаков.
Однако итог переговоров можно было описать очень просто - «договорились продолжать переговоры». Но поскольку Киев не был приглашен за стол переговоров, то президент Украины Владимир Зеленский отменил официальный визит в Эр-Рияд, о котором было объявлено ранее. Он сделал это во время визита в Турцию, за которым должна была последовать поездка в Саудовскую Аравию. Теперь вместо 18 февраля этот визит состоится 10 марта.
Ключевые противоречия, вокруг которых рубятся украинские дипломаты и президент, состоят в том, что американское предложение включает прекращение огня, выборы в Украине и последующее заключение мирного соглашения. Удивительным образом это похоже на то, что хотел бы видеть от этой ситуации и Кремль. Но Киеву эта схема абсолютно не подходит.
Во-первых, в ней не усматривают реальных гарантий безопасности, а точнее - гарантий того, что РФ не начнет нового вторжения, только с более удобных для Кремля позиций, чем в 2022 году. Более того, Киев обоснованно опасается, что прекращение огня может сопровождаться не только отсутствием гарантий, но снятием всех или части санкций, действующих против России. И это позволит Путину стремительно возобновить свои военные возможности.
Во-вторых, требования провести выборы в условиях жесткого давления извне может привести и к манипуляции избирателями, которые травмированы трехлетней жестокой войной и в этих обстоятельствах навряд ли смогут в массе своей сделать рациональный выбор. То есть имеется колоссальный риск, что не добившийся военной победы Путин попробует одержать политическую победу - хакнуть Украину абсолютно демократическим на вид путем.
Удивительным образом выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля оказало на украинцев влияние абсолютно обратное тому, что было в той речи изложено.
Например, Трамп заявил о том, что выборы в Украине нужны, поскольку Зеленский имеет лишь 4% поддержки. Что, кстати, не соответствует действительности в разы. К примеру, декабрьский опрос 2024 года показал доверие Зеленскому на уровне 52% по данным Киевского международного института социологии - весьма уважаемой и давно работающей исследовательской организации. А проведенный в начале февраля опрос показал рост уровня доверия до 57% на фоне того, что уровень недоверия сократился до 37% против 39% в декабре.
Так вот реакция многих украинцев была такова: «я был в оппозиции, но теперь точно буду голосовать за Зеленского, если что». Понятно, что достойную конкуренцию действующему украинскому президенту могут составить на выборах и пятый президент Петр Порошенко, и отправленный в отставку военный лидер Валерий Залужный, который сейчас занимает пост посла в Великобритании.
Неделю назад Зеленского обвиняли в том, что он зачищает политическое поле перед выборами, так как на Петра Порошенко были наложены санкции за отдельные действия на посту президента десять лет назад. Но сегодня поддержка Зеленского явно начнет расти, так как украинцы видят реальную угрозу себе в том, что политическую систему попытаются раскачать извне.
Удивление украинцев вызвали и заявления Трампа о том, что «Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит…». Потому что одновременно с речью Трампа российские ракеты и беспилотники массово атаковали украинские города по всей стране, оставив сотни тысяч людей без тепла и света посредине морозного февраля. Только в Одессе отопления лишились примерно 160 000 человек.
Утром 19 февраля в Киев прибыл спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлогг. Какова же его роль? Особенно этот вопрос интересен в свете того, что неделю назад создавалось впечатление, что Келлогга отодвинули от подготовки переговоров. Судя по его заявлению, он направлен в Киев, чтобы выслушать украинскую позицию.
«Мы будем слушать... Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», - сказал Келлогг украинским журналистам в начале визита.
Очень похоже, что предыдущие итерации - выступление вице-президента Венса в Мюнхене, переговоры Рубио и Лаврова в Эр-Рияде, последующие заявления Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, были подготовкой к моменту, когда стороны выложат на стол свои версии мирного процесса.
А пока Украина, несмотря на морозы, радуется выпавшему снегу. Потому что снег означает хороший урожай, подготовку к будущей успешной посевной и неплохие результаты экономики, которая уже пережила три года полномасштабной войны.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.