Полиция просила помощи в установлении местонахождения 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты, которые 11 февраля ушли из своего дома в Силламяэ и не вернулись.
Полиция нашла пропавших подростков
В последние дни полиция проверила район их проживания и другие возможные места пребывания. Также полиция связались с родственниками мальчиков.
По словам знакомых, подростков видели в Йыхви и Силламяэ, но к моменту проверки информации они уже успели уйти дальше. Известно, что они поддерживают связь с друзьями по телефону, но своего местоположения не раскрывают.
По словам родственников, дети могли находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара или Йыхви, однако не исключены и другие районы.
Позже полиция сообщила, что полицейский патруль заметил подростков в Нарве, после чего они были доставлены домой.
Где именно они находились и чем занимались в это время, полиция выяснит в ходе беседы с детьми. Кроме того, с родителями будет проведена беседа, чтобы определить, как можно предотвратить подобные случаи в будущем.