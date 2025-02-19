Полиция нашла пропавших подростков

В последние дни полиция проверила район их проживания и другие возможные места пребывания. Также полиция связались с родственниками мальчиков.

По словам знакомых, подростков видели в Йыхви и Силламяэ, но к моменту проверки информации они уже успели уйти дальше. Известно, что они поддерживают связь с друзьями по телефону, но своего местоположения не раскрывают.

По словам родственников, дети могли находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара или Йыхви, однако не исключены и другие районы.

Позже полиция сообщила, что полицейский патруль заметил подростков в Нарве, после чего они были доставлены домой.

Где именно они находились и чем занимались в это время, полиция выяснит в ходе беседы с детьми. Кроме того, с родителями будет проведена беседа, чтобы определить, как можно предотвратить подобные случаи в будущем.