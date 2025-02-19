ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает двух подростков

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летнего Ильи и 15-летнего Никиты, которые 11 февраля ушли из своего дома в Силламяэ и до сих пор не вернулись.
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В последние дни полиция проверила район их проживания и другие возможные места пребывания. Также полиция связались с родственниками мальчиков, однако их местонахождение пока не удалось установить.
По словам знакомых, подростков видели в Йыхви и Силламяэ, но к моменту проверки информации они уже успели уйти дальше. Известно, что они поддерживают связь с друзьями по телефону, но своего местоположения не раскрывают. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока мальчики не будут найдены.
По словам родственников, дети могут находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара или Йыхви, однако не исключены и другие районы.
Рост Ильи - примерно 180 см, он крепкого телосложения. У него короткие светлые волосы. Уходя из дома, он был одет в черный пуховик до колен, серые брюки и красные кроссовки.
Рост Никиты - также примерно 180 см, он худощавого телосложения. У него короткие рыжие волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку до колен и черно-белые кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел детей или знает, где они могут находиться, немедленно сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.