ВЫ ИХ ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает двух подростков

В последние дни полиция проверила район их проживания и другие возможные места пребывания. Также полиция связались с родственниками мальчиков, однако их местонахождение пока не удалось установить.

По словам знакомых, подростков видели в Йыхви и Силламяэ, но к моменту проверки информации они уже успели уйти дальше. Известно, что они поддерживают связь с друзьями по телефону, но своего местоположения не раскрывают. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока мальчики не будут найдены.

12-летний Илья. Фото: PPA

По словам родственников, дети могут находиться в Нарве, Силламяэ, Вайвара или Йыхви, однако не исключены и другие районы.

Рост Ильи - примерно 180 см, он крепкого телосложения. У него короткие светлые волосы. Уходя из дома, он был одет в черный пуховик до колен, серые брюки и красные кроссовки.

Рост Никиты - также примерно 180 см, он худощавого телосложения. У него короткие рыжие волосы. Уходя из дома, он был одет в черную куртку до колен и черно-белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел детей или знает, где они могут находиться, немедленно сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.