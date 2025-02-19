Расширяется применение беспилотных летательных аппаратов на передовой: украинские подразделения начали применять их как весьма эффективное средство ПВО.
POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Звездные войны» набирают обороты в Украине: дроны воюют против дронов
Это обычная история, когда небольшие ударные FPV-дроны стоимостью 500-1000 евро уничтожают танк или бронетехнику. Однако украинцы также успешно атакуют с их помощью вертолеты и более мелкие летающие цели.
В ходе украинского наступления в Курской области России украинское спецподразделение сбило российский боевой вертолет Ми-28 с помощью беспилотника FPV.
Недавно спецподразделение украинской военной разведки (ГУР) сбило над Черным морем три российских вертолета Ми-8 ракетами с морских беспилотников.
Два вертолета были сбиты, третий получил повреждения, но сумел вернуться на базу.
Чаще всего украинцы используют беспилотники FPV против российских разведывательных беспилотников, действующих на передовой и в ее непосредственном тылу.
«Это удивительно эффективно, учитывая, что я сбивала летательные аппараты, самая дешевая версия которых стоит 2 млн гривен (46 000 евро), с помощью беспилотника стоимостью около 50 000 гривен (1150 евро)», - рассказала Postimees украинский пилот дрона с позывным Барни.
Барни - 25-летняя симпатичная девушка, сражающаяся с российскими оккупантами в составе 38-й украинской бригады морской пехоты.
Барни, которая воюет на очень сложном участке линии фронта недалеко от города Покровск в Донецкой области, стала первой женщиной-пилотом в ВСУ, сбившей российский разведывательный беспилотник с помощью беспилотника FPV.
Она сбила беспилотник под названием Zala, который является одним из самых известных российских разведывательных беспилотников, наряду с Supercam и «Орлан».
Украинские пилоты дронов недавно сбили несколько беспилотников Supercam и «Орлан» стоимостью около 100 000 евро, а также беспилотный боеприпас Lancet, который, по сути, также является дроном.
В социальных сетях уже появились сотни видеодоказательств применения украинских зенитных беспилотников.
Новое высокоточное оружие
«Моим эмоциям не было предела. Я была невероятно счастлива, - с чувством рассказывает Барни. - Сначала я даже не верила, что смогу это сделать».
Ранее подразделение Барни, состоящее из трех человек, сбило несколько дронов Supercam и Zala, правда, в то время Барни еще не была пилотом.
В начале полномасштабной войны Барни, проживавшая в Херсоне, оказалась на территории, оккупированной российскими войсками. По ее словам, она пошла служить в морскую пехоту два года назад, чтобы добиться справедливости.
«Это чувство все еще во мне. Хотя прошло уже много времени [с момента оккупации Херсона], каждый раз, когда я что-то сбиваю, я чувствую, что справедливость торжествует, - говорит Барни. - Их здесь быть не должно, и я сделаю все возможное, чтобы их здесь не было».
Барни уже мечтает атаковать и уничтожать крупные ирано-российские ударные дроны Shahed с помощью беспилотников FPV.
«Это была бы идеальная цель [для FPV-дрона], но пока это не очень реалистично», - говорит она.
Дроны стали практически единственным оружием украинцев против российских разведывательных беспилотников, которые доставляют массу хлопот.
Они летают слишком высоко, чтобы сбивать их из пулеметов, а дешевые зенитные ракеты советских времен почти исчезли.
Нет смысла сбивать разведывательные беспилотники с помощью дорогостоящего западного зенитного оружия.
В некоторых случаях беспилотники уже заменяют минометы, артиллерию и даже пехоту в украинской армии.
Офицер штаба на одном из участков линии фронта на востоке Украины заявил, что на долю беспилотников уже приходится более 70 процентов всех пораженных целей.
Это подтверждает и Эндрю Перпетуа, который собирает и анализирует данные из открытых источников о военной технике, уничтоженной в ходе войны.
По его словам, в январе украинцы захватили 2184 единицы российской военной техники. Из них 1485 единиц, или две трети техники, были уничтожены беспилотниками FPV.
Российские подразделения, в свою очередь, уничтожили 1114 единиц украинской техники (то есть, украинцы уничтожили в два раза больше).
Важно также учитывать, что Украина уничтожает большое количество российской техники с помощью беспилотников-бомбардировщиков. Российская армия значительно отстает от украинской по активности бомбардировок.
Беспилотники стали новым высокоточным оружием. Дрон FPV стоит столько же, сколько 120-мм минометный снаряд, но летит дальше и поражает точнее.
Артиллерийские снаряды летят так же далеко, как и FPV, но они, как минимум, в два-три раза дороже небольших ударных дронов и к тому же не так точны.
Разрушительная сила снаряда, конечно, значительно больше, чем у FPV.
Но, как сказал один молодой украинский офицер, лучше сбросить трехкилограммовую бомбу с беспилотника точно в цель, чем неточно запустить 40-килограммовый снаряд.
«Это как сравнивать «Град» и HIMARS. Вы всегда выбираете высокоточное оружие», - сказал офицер.
«Град» - советская реактивная система залпового огня, известная своей неточностью, а HIMARS - аналогичное американское оружие.
Дроны стали незаменимыми при минировании - с их помощью можно быстро заминировать нужный участок. Беспилотники также доставляют боеприпасы и продовольствие солдатам на передовой.
Каждая украинская бригада, обладающая сколько-нибудь значительным боевым потенциалом, теперь имеет свой собственный батальон беспилотников, а каждый батальон, в свою очередь, имеет свою собственную группу беспилотников.
Разрастаются отдельные подразделения беспилотников: бывшие роты беспилотников превратились в батальоны, а батальоны - в полки.
Знаменитое подразделение беспилотников «Птицы Мадьяра» уже выросло до размеров бригады. Это не означает, что в подразделениях стало значительно больше пилотов дронов.
Подразделения беспилотников расширяются в первую очередь за счет логистики: приходит все больше людей, чтобы делать и модифицировать дроны на месте, а также для подготовки взрывных зарядов. Подразделениям требуется все больше инженеров и программистов.
В целом возможности беспилотников украинских и российских сил в настоящее время равны, и ни одна из сторон не имеет явного преимущества.
Чтобы оценить масштабы, в батальоне беспилотников крупной украинской бригады журналистам Postimees сообщили, что они используют только беспилотники FPV в количестве около 10 000 единиц в месяц.
Кроме того, в каждом батальоне этой бригады имеются собственные подразделения беспилотников. С учетом всей бригады речь идет о 15 000 FPV-дронов в месяц (плюс другие дроны).
В среднем они используют 500 FPV в день. Это во много раз превышает количество снарядов, которое эта бригада может использовать за день.
Для сравнения: если все ВСУ могут выпустить 7000 снарядов в день, это уже считается очень хорошим показателем.
Беспилотники FPV и беспилотники-бомбардировщики стали очень важным оружием для украинских военных год назад, когда они столкнулись с острой нехваткой артиллерийских снарядов из-за временного прекращения поставок оружия со стороны США.
Однако ударные и бомбардировочные беспилотники не могут полностью заменить минометы или артиллерию по той простой причине, что беспилотники зависят от погодных условий и могут быть подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Обычные снаряды и мины можно запускать в любых погодных условиях, и на их полет невозможно повлиять. В то же время Украина начала использовать ночные бомбардировочные беспилотники (российская сторона обычно называет их «Баба-Яга» или «ведьмы»), которые могут с высокой точностью сбрасывать 120-миллиметровые мины, даже несмотря на противобеспилотное оборудование.
«Утверждение, что роботы могут заменить людей на войне, ложно. На данном этапе это невозможно», - заявил Postimees полковник Максим Голубок, начальник штаба 13-й бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины.
«Хартия» стала первым украинским подразделением, которое в конце прошлого года использовало воздушные и наземные беспилотники вместе с пехотой в наступательной операции.
«Мы развиваем наши возможности по использованию наземных и воздушных беспилотников, но все они дополняют пехоту, - сказал Голубок. - Они открывают ворота для движения пехоты вперед, способствуют выживанию пехоты и выполнению задачи».
Голубок подчеркнул, что пехотинцы всегда нужнее, чем беспилотники.
«В случае с дронами важно, как их использовать, в каких обстоятельствах. Почему-то бытует мнение, что скоро мы отправим тысячи дронов, это будет как армия терминаторов, - заявил глава штаба «Хартии». - Но дронам нужна энергия, связь с контрольным изображением, подходящие погодные условия, подходящая местность. Это все большой набор обстоятельств, которые надо учитывать».
В украинских военных подчеркивают, что цепочка дроны-минометчики-артиллерия должны взаимодействовать с пехотой. Именно тогда дроны наиболее эффективны.
Например, вы останавливаете наступающего противника огнем пушек и минометов, а затем уничтожаете вражеских солдат с помощью дронов.
«В сегодняшней войне первая задача - остановить врага, - заявил командир одной из украинских бригад, воюющих в Донецкой области. - Если мы их остановим, мы спокойно уничтожим их одного за другим. Люди-дроны подлетают и «хлоп-хлоп-хлоп», двухсотые, трехсотые. Они показывают, что их не убивают, но что вы там еще напоказываете! До свидания! Потому что зачем вы вообще приперлись? Надо было думать раньше. Ни один из этих трехсотых не доживет до утра».
«Двухсотые» на военном языке означает убитых, и «трехсотые» - раненых.
В целом российские части атакуют почти по всему фронту небольшими группами по 2-6 человек (иногда - по 8-10) и почти не используют бронетехнику. Против некоторых солдат использовать более дорогие артиллерийские снаряды нет смысла, в ход идут только дроны.
Дронам доверяют и их боятся
Сами украинские солдаты больше всего доверяют дронам, и сильнее всего их боятся.
«Солдат остается на своей позиции в окопе, если я подтверждаю ему, что у нас есть 50 дневных FPV и 20 ночных FPV и что в воздухе над нами 24 часа в сутки находятся два Mavics (разновидность разведывательного дрона - Я.П.)», - сказал командир украинского подразделения, воюющего в Мирнограде, соседнем с Покровском городе. - Тогда солдат знает, что он защищен. Иначе я бы не смог его туда отправить».
Санд, пилот дронов из 38-й бригады морской пехоты, говорит, что он сам больше всего боится дронов. «Потому что это очень плохо, если тебя увидят. Если тебя уже видели, значит, ты уже жертва», - сказал он.
Поэтому относительно безопасно передвигаться вблизи фронта оказывается только в очень ограниченное время суток, либо в сумерках, либо на рассвете. В это время дневные пилоты дронов не видят цели, а ночные дроны с тепловизионными камерами еще не могут летать.
Когда Postimees проезжал через город на передовой к беспилотному подразделению морской пехоты, было настолько темно, что глазу были видны только деревья вдоль дороги, дальше ничего разглядеть было невозможно.
Несмотря на то, что до настоящей войны было всего несколько километров, стволы деревьев вдоль улицы были все красиво выбелены снизу, как и предписывал местный обычай, уходящий корнями в советское время.
Грубо говоря, возможности беспилотников у украинских и российских сил на данный момент равны, ни одна из сторон не имеет явного преимущества.
Украина сильнее в использовании ударных дронов и в атаке разведывательных дронов с FPV. Российские подразделения по-прежнему имеют заметное преимущество в использовании легкокабельных FPV-дронов.
На такие дроны FPV невозможно повлиять или уничтожить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, изображение с их камер намного лучше и, следовательно, позволяет проводить более точные атаки.
Однако FPV со световым кабелем можно использовать только на открытой местности. В слегка лесистой местности тонкий трос, летящий за дроном, застревает и тут же рвется. Кабельные дроны особенно хороши для атаки военной техники и автомобилей на прямых дорогах, для нарушения логистики.
Недостатком тросовых дронов также является более медленная скорость полета. Чем дальше вам нужно лететь, тем больше должна быть катушка с кабелем, установленная на дроне, и тем медленнее скорость. Такие дроны также легче обнаружить.
Украинские морские пехотинцы, воюющие под Покровском, заявили, что уже разработали достаточно эффективное средство борьбы с дронами с помощью оптических кабелей, но попросили журналиста не писать о его подробностях.
Они понадеялись, что их устройство как можно дольше останется в тайне, ведь в противном случае российские инженеры тут же придумают новое решение.
Помимо беспилотников, ситуация с ракетами также практически выровнялась. К несчастью для Украины, соотношение снарядов на передовой в Восточной Украине в начале февраля составляло от 1:2 до 1:3.
Но на одной стороне фронта украинские офицеры утверждали, что у них даже было небольшое преимущество при обстреле.
Учитывая лучшие пушки западного производства и лучшую точность попадания украинской артиллерии, можно сказать, что Украина уже давно не находилась в таком хорошем положении именно в смысле артиллерии. Всего год назад Украина могла ответить всего одним снарядом на десять выстрелов российских артиллеристов.