POSTIMEES В УКРАИНЕ «Звездные войны» набирают обороты в Украине: дроны воюют против дронов

Грубо говоря, возможности беспилотников у украинских и российских сил на данный момент равны, ни одна из сторон не имеет явного преимущества.

Украинский пилот дрона с позывным Санд в бункере своей дроновой команды под Покровском. Фото: Юрий Ларин

Украина сильнее в использовании ударных дронов и в атаке разведывательных дронов с FPV. Российские подразделения по-прежнему имеют заметное преимущество в использовании легкокабельных FPV-дронов.

На такие дроны FPV невозможно повлиять или уничтожить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы, изображение с их камер намного лучше и, следовательно, позволяет проводить более точные атаки.

Украинские дроны-бомбардировщики. Фото: юрий ласковский

Однако FPV со световым кабелем можно использовать только на открытой местности. В слегка лесистой местности тонкий трос, летящий за дроном, застревает и тут же рвется. Кабельные дроны особенно хороши для атаки военной техники и автомобилей на прямых дорогах, для нарушения логистики.

Недостатком тросовых дронов также является более медленная скорость полета. Чем дальше вам нужно лететь, тем больше должна быть катушка с кабелем, установленная на дроне, и тем медленнее скорость. Такие дроны также легче обнаружить.

Украинские морские пехотинцы, воюющие под Покровском, заявили, что уже разработали достаточно эффективное средство борьбы с дронами с помощью оптических кабелей, но попросили журналиста не писать о его подробностях.

Они понадеялись, что их устройство как можно дольше останется в тайне, ведь в противном случае российские инженеры тут же придумают новое решение.

Помимо беспилотников, ситуация с ракетами также практически выровнялась. К несчастью для Украины, соотношение снарядов на передовой в Восточной Украине в начале февраля составляло от 1:2 до 1:3.

Но на одной стороне фронта украинские офицеры утверждали, что у них даже было небольшое преимущество при обстреле.

Учитывая лучшие пушки западного производства и лучшую точность попадания украинской артиллерии, можно сказать, что Украина уже давно не находилась в таком хорошем положении именно в смысле артиллерии. Всего год назад Украина могла ответить всего одним снарядом на десять выстрелов российских артиллеристов.