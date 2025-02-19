В центре Таллинна появится новый отель

В отеле будет 108 номеров, ресторан, конференц-зал и фитнес-зона. Оператором отеля станет Legendhotels, архитектором выступает Мартин Аунин, а генеральным подрядчиком строительства - Mapri Ehitus.

Новый отель расположится в непосредственной близости от Министерства иностранных дел Эстонии и торгового центра Solaris.

Компания Legendhotels обладает более чем 30-летним опытом в гостиничном бизнесе и управляет восьмью отелями в четырех европейских странах, в которых в общей сложности 1 222 номера. Legendhotels является франчайзинговым партнером Marriott International, крупнейшей гостиничной сети в мире. В Эстонии компания управляет GOSPA в Курессааре и Telegraaf Autograph Collection в Таллинне, последний также входит в сеть Marriott.

Courtyard by Marriott - это самый распространенный бренд Marriott, представленный в более чем 60 странах и более чем 1300 локациях. Это гостиничный продукт среднего ценового сегмента, предлагающий комфорт и современный стиль.

Генеральный подрядчик Mapri Ehitus начал строительные работы в начале февраля 2024 года, а завершение запланировано на май 2026 года. По словам исполнительного директора Mapri Ehitus Тармо Рооса, появление нового отеля - хорошая новость для туристов, посещающих Таллин.

«Строительство отеля мирового уровня – это вызов для нас, особенно с таким коротким сроком сдачи. Мы постараемся максимально снизить неудобства для соседей и пешеходов на улице Lembitu», - отметил Роос.

Mapri Ehitus OÜ занимается генподрядными работами, проектным управлением, сельскохозяйственным строительством и бетонными работами. Компания ведет строительство в Эстонии, Латвии и Литве. В 2023 году ее консолидированный объем строительных работ составил 161 миллион евро, а число сотрудников в странах Балтии достигло 230 человек.