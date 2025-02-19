По решению пленума Государственного суда вступило в силу постановление дисциплинарной коллегии судей, согласно которому судья Вируского уездного суда Андрес Халльмяги признан виновным в неисполнении и ненадлежащем исполнении своих обязанностей. В качестве наказания судья отстранен от должности.
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Госсуд отстранил от должности судью, не исполнявшего свои обязанности
Председатель Госсуда предъявил судье дисциплинарное обвинение в июне 2024 года, а председатель Вируского уездного суда - в июле. Согласно обвинению, судья умышленно затягивал рассмотрение 17 гражданских дел и 27 дел в порядке надзора за гражданским производством, превышая разумные сроки разбирательства. Он не объяснил председателю суда причины задержек и не выполнил установленный срок рассмотрения одного из дел.