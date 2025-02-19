В среду, незадолго до 11 часов, произошло отключение у 1300 потребителей в районе Ида-Нийду в Курессааре.
Выход из строя кабеля оставил в среду днем без электричества около 1300 потребителей
«Причина отключения электроэнергии в Курессааре - выход из строя кабеля среднего напряжения», - сказала руководитель по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд. Она пообещала восстановить энергоснабжение в ближайшией часы.
По состоянию на 11:20 отключение электроэнергии все еще наблюдалось в 1030 домохозяйствах. Продуктовые магазины в этом районе также остались без электричества. И Saare Selver, и Lidl были закрыты. В магазине Maxima XX было объявлено, что оплата производится наличными до восстановления нормального энергоснабжения.