Певкур предупредил производителя: Эстония может отказаться от HIMARS из-за длительных сроков поставки

«Если они хотят, чтобы Эстония покупала, то скорость должна быть совсем другой, нежели та, с которой они работают сейчас», - отметил министр обороны.

Ключи от первых HIMARS уже в руках у Эстонии. «Мы их проверили, машины осмотрены, ключи получены - все в порядке. Но нам нужно увеличить дальнобойные ударные возможности, поэтому мы провели исследование рынка», - объяснил Певкур, который недавно посетил Южную Корею, где встретился с альтернативным производителем.

«Мой посыл был таким: если США заявляют, что они больше сосредотачиваются на Азии, то наш ответ должен быть - мы сами должны делать больше и быстрее. Вчера нам по крайней мере пообещали новый срок поставки», - добавил Певкур, ссылаясь на ответ оборонного концерна.

Даже если Эстония подпишет новый контракт на HIMARS уже завтра, вопрос поставок все равно займет несколько лет, отметил министр. «Разве что нам удастся договориться с Пентагоном, чтобы они выделили что-то из своих поставок для США и передали это Эстонии», - сказал он.

Тем не менее, встречу с Lockheed Martin во вторник Певкур оценил скорее позитивно, отметив, что компания готова поставить HIMARS Эстонии быстрее, чем планировалось изначально. Однако министр пока не стал раскрывать детали, о каких объемах идет речь.

О том, какие впечатления у министра остались от Мюнхенской конференции, и насколько высокие ставки делают европейские страны на оборонные расходы, можно узнать в эфире радио Kuku (на эстонском языке).