Магазин roses.ee, привлекающий покупателей выгодными ценами, стал объектом многочисленных жалоб жителей Таллинна. Некоторые недовольные качеством товара уже обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Покупатели отмечают, что полученные ими букеты не соответствуют изображению на сайте, а также жалуются на отсутствие должной реакции со стороны продавца.
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«Сразу понятно, где куплены»: клиенты известного цветочного магазина возмущены качеством букетов
Жительница Таллинна Анастасия поделилась с редакцией фотографиями букета, купленного ею в таллиннском цветочном магазине roses.ee. На фотографиях изображены ярко-розовые кустовые розы, но многие из них уже потемнели, а некоторые бутоны увяли и поникли.