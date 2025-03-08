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«Сразу понятно, где куплены»: клиенты известного цветочного магазина возмущены качеством букетов

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Такие розы получила в подарок от мужа Анастасия.
Такие розы получила в подарок от мужа Анастасия. Фото: Скриншот. Группа "Ищу совета" в Facebook.

Магазин roses.ee, привлекающий покупателей выгодными ценами, стал объектом многочисленных жалоб жителей Таллинна. Некоторые недовольные качеством товара уже обратились в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Покупатели отмечают, что полученные ими букеты не соответствуют изображению на сайте, а также жалуются на отсутствие должной реакции со стороны продавца.

Жительница Таллинна Анастасия поделилась с редакцией фотографиями букета, купленного ею в таллиннском цветочном магазине roses.ee. На фотографиях изображены ярко-розовые кустовые розы, но многие из них уже потемнели, а некоторые бутоны увяли и поникли. 

Анастасия рассказала Rus.Postimees, что понимает, что этот сорт недолговечен. Однако, по ее словам, то, что бутоны так и не раскрылись, а просто сгнили, ее неприятно удивило. «Муж не раз дарил мне такие букеты, я знаю, как они должны выглядеть и как за ними ухаживать», - отметила она.

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