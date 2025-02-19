Из-за технического сбоя нарушена работа номера экстренной помощи 112

В настоящее время произошел технический сбой, который влияет на работу экстренного номера 112 и обработку сообщений о чрезвычайных ситуациях. Из-за этого время ожидания ответа на экстренные вызовы может быть дольше обычного. Центр тревоги призывает всех, кто нуждается в срочной помощи, оставаться на линии и не прерывать звонок, пока оператор не ответит.